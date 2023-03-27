الصحة تفتتح المصنع الوطني للمعقمات والمسلتزمات الطبية

اللامي يكشف عن خطط لإنتاج نصف الأدوية المستوردة

بغداد – ابتهال العربي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي عباس اللامي، مزايا مشروع توطين الصناعة الدوائية، وأشار الى رغبة المستثمرين بإنشاء مصانع في العراق مع وجود خطط لإنتاج خمسين بالمئة من الأدوية.

وقال اللامي في تصريح امس، إن (البدء بمشروع توطين الصناعة الدوائية تم منذ اللحظة الأولى لقرار مجلس الوزراء)، مؤكدا (رغبة الكثير من المستثمرين بإنشاء مصانع دوائية في العراق).

شركة مشتركة

وأوضح ان (هناك 24 مصنعاً دوائياً خاصاً، إضافة لشركة أدوية سامراء كما أن هناك شركة عربية مشتركة تقوم بإنتاج المضادات الحيوية،باشرت بوضع خطط تطوير لبرامجها وإضافة خطوط إنتاجية والنهوض بواقع حالها الأنتاجي، فضلا عن 24 مصنعاً قيد الإنشاء). وأكد اللامي، أن (شركة أدوية سامراء تعمل بجودة عالية ومنذ عقود من الزمن)، مبينا أن (أدوية سامراء والمصانع الوطنية لم تكن منافسة للأدوية المستوردة، خاصة وانها تستورد من الخارج لشركات غير رصينة ونوعيات رديئة وبأسعار واطئة وهذه أحد اسباب إغراق السوق وعدمتطور الصناعة الدوائية خلال الفترة الماضية)، وتابع أن (مضاعفة إنتاج الأدوية سيؤدي الى توفير مبالغ هائلة وخلق فرص عمل لآلاف من العاطلين).

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قال أن (افتتاح المصنع الوطني سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة) ، واشار الى (امكانية اضافة خطوط إنتاج جديدة في المصنع). وقال السوداني خلال افتتاحه المصنع بحضور الوزير صالح الحسناوي إن (المصنع الوطني سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة)، مؤكداً أن (افتتاح المصنع الوطني رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية)، واشار الى ان (المصنع الوطني مكسب للوزارة)، ومضى السوداني الى القول ان (الأمن الدوائي والصحي أهم متطلبات المواطن)، واشار الى انه (لا بد أن تكون الدولة قادرة على تأمين المستلزمات الطبية،ولاسيما ان حجم سوق الأدوية تجاوز 3 مليارات دولار)، مبينا ان (الإنتاج الوطني من الأدوية يبلغ 10 بالمئة فقط)، معربا عن امله بإن (يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من الأدوية)، واوضح السوداني ان (المصنع الوطني يمثل قصة نجاح ومنجزاً يستحق التغطية من الإعلام الوطني)، ولفت الى ان (المصنع سيلبي احتياجات المرضى في المستشفيات من المطهرات والمعقمات ومحاليل الغسيل الكلوي وسيكون لديه 15 بالمئة من مبيعات المواد المنتجة). بدورها ،نظمت وزارة التخطيط ،زيارات ميدانية الى مشروع مستشفى بغداد التعليمي بمنطقة الشمَّاعية. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الوزارة تتابع ميدانياً المشاريع الخدمية التي تُنفذ في المحافظات بينها كربلاء)، مشيراً الى ان (المرحلة المُقبلة ستشهد انجاز الكثير من هذه المشاريع، لاسيما مشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء، ومعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة، حسب اولويات البرنامج الحكومي)، واوضح ان (فِرق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية في التخطيط، تابعت مستشفى بغداد التعليمي الذي يعد من المشاريع الستراتيجية الكبرى في العراق، لتقديمه الخدمات الطبية والصحية والاستشارية للمواطنين في عموم المحافظة)، مبيناً انه (يُنفذ وفق احدث التصاميم العالمية بمساحة 27 دونماً، وسعة 492 سريراً، الى جانب مبنى سكن للاطباء)، ونوه الى انه (يضم 16 صالة عمليات مختلفة ومركزاً متخصصاً لمعالجة الاورام السرطانية وبنايتين للحروق، ومبنى للطب العدلي وقسم للعلاج الطبيعي مع مختبرات حديثة ومصرف للدم ومنظومة اوكسجين طبي)، وتابع ان (الصحة استأنفت العمل بعد الاجراءات التي اتخذتها لجنة الامر الديواني (45) بموافقة رئيس الوزراء، محمد السوداني ولجنة التخطيط المُكلفة المكلّفة بمعالجة مشكلات مشاريع المستشفيات المتلكئة، وخدمة مناطق الشماعية والرشاد والاورفلي ومدينة الصدر وحي النصر والمعامل والعبيدي والكفاءات) مؤكداً ان (كلفة المشروع تبلغ 145 مليون دولار، بنسبة الانجاز نحو 21 بالمئة).

قطاع اللقاحات

واطلقت دائرة صحه كربلاء حملة اللقاحات المتكاملة ضد الامراض الانتقالية لمدة خمسة ايام في المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان ) امس ان (قطاع المركز في الدائرة نفَّذ حملة اللقاحات لمكافحة الامراض الانتقالية خلال خمسة ايام)، مبيناً ان (الحملة تضمنت تلقيح الاطفال دون سن الخامسة باللقاحات، والبالغين بلقاح كوفيد 19 بالتعاون مع وحدة تعزيز الصحة و الفرق التلقيحية). وافصحت الدائرة عن تسيير مستشفى ميداني متنقل لتقديم خدمات مجانية واطئة الكلفة لأهالي منطقه الدور. وقال مدير الدائرة، صباح الموسوي لـ (الزمان) ان (صحة كربلاء سيَّرت مستشفى ميداني مجاني لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الى اهالي منطقة الدور)، واشار الى (مشاركة اطباء الاطفال الباطنية و النسائية والتوليد و الاسنان)، مؤكداً (معالجة اعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الاعمار وتقديم الخدمات الطبية لهم، فضلاً عن نقل بعض المرضى الى مراكز لإجراء فحوصات متقدمة). في سياق متصل، وصل وفد طبي مختص بجراحة القلب الى العمارة، لإجراء عمليات جراحية خاصة في مركز القلب. وذكر مدير مركز القلب في ميسان، ياسر قيس، لـ (الزمان) ان (الوفد زار المحافظة لإجراء عمليتين جراحيتين للقلب المفتوح في المحافظة)، لافتاً الى ان (الوفد اجرى بالتنسيق مع وزارة الصحة و دائرة صحة ميسان، وحضور رئيس الوفد مناف محمد عمليتين جراحيتين في القلب المفتوح)، واضاف ان (مركز العمارة افتتح مؤخراً ردهات القلب المفتوح وفق جهود إدارة صحة ميسان).