اللامي: مساع لزيادة الرواتب التقاعدية للمحامين

بغداد – الزمان

اكدت نقابة المحامين العراقيين ،ثباتها على موقفها من المحتوى الهابط، والسعي لزيادة الرواتب التقاعدية للمحامين. وقالت النقيباحلام اللامي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هناك تعاوناً بين النقابة ومؤسسة التصنيع الحربي، لبيع مسدّسات بابل للمحامين، لأنهم اكثر الفئات حاجة الى السلاح في ظل تعرضهم الى الاعتداءات والتهديدات، تزامناً مع تكفلهم ببعض القضايا ودورهم في الدفاع عن بعض القضايا التي تنسجم مع اداء واجبهم الوظيفي)، واشارت الى ان (واجب النقابة لا ينحصر فقط بالدفاع عن حقوق المحامين، وانما لها دور في تنظيم عمل المهنة، ومتابعة المحامين بشأن استكمال واجباتهم امام موكليهم)، واضافت ان (الكثير من الموقوفين تتحمل مسؤوليتهم الجهة التنفيذية والسلطة القضائية ثم المحامي).

دعاوى جزائية

واوضحت اللامي انه (لا يمكن لأي محكمة ان تعقد الدعاوى الجزائية الا بحضور المحامي، وبالتالي فإننا كنقابة واجبها تسهيل الاجراءات القضائية، بالتوكل او الانتداب)، واستطردت بالقول (ثبات موقف النقابة بشأن المحتوى الهابط، ومنع المحامين بالتوكل عن المحتوى الهابط)، مبينة ان (بعض المحامين الذين لاينتمون الى النقابة ويسعون الى الشهرة والدعاية عبر دفاعهم عن الفاشينستات والبلوكرات بخلاف قانون المحاماة)، وبشأن تقاعد المحامين، ذكرت اللامي ان (هيئة صندوق تقاعد المحامين ليست بمسؤولية الحكومة، وتسعى النقابة الى زيادة الراتب التقاعدي، تزامناً مع تعظيم الموارد التي يحصل عليها صندوق التقاعد). وكانت اللامي قد شاركت ،بحفل اليوم العالمي للقاضيات. واوضحت في كلمة تابعتها (الزمان) امس ان (البعض سخّر احكام القانون لاستخدام العنف ضد النساء والأطفال بحجة التأديب كحق من حقوق ذويهن)، واضافت ان (احكام المادة 41 اولا من قانون العقوبات ا لا تعطي حق الضرب والتعنيف، خلاف ما فسره البعض لإباحة استخدام الضرب والتعنيف).