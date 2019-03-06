اللاجئون لم يسلموا من الممارسات التعسفية – سامي الزبيدي

أعلنت حكومة السويد التي نضيف مئات الآلاف من العراقيين كلاجئين على أراضيها وفي مدنها أنها اعتقلت عراقياً يقوم بالتجسس على اللاجئين العراقيين في السويد وينقل أنشطتهم ومعلومات عنهم وعن نشاطاهم خصوصا السياسيين منهم والمعارضين للعملية السياسية في العراق وضباط الجيش والأجهزة الأمنية السابقين وإيصال هذه المعلومات الى دوائر وأجهزة الدولة الأمنية في العراق , فيا ساسة العراق ألا يكفي ما فعلتموه بالشعب العراقي داخل الوطن ؟ ألا يكفيكم حرمانهم من أبسط حقوقهم ؟ ألا يكفي حرمانهم من أبسط الخدمات التي تقدمها أفقر دول العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لمواطنيها وهي الماء الصلح للشرب والكهرباء؟ ألا يكفي إرهابهم واعتقالهم وتعذيبهم واجتثاثهم وتهميشهم واغتيالهم وتشريدهم وتهجيرهم وتجويعهم وإفقارهم ؟ ألا يكفي ما عانوه من الاضطهاد والحرمان والممارسات الطائفية التي وصلت حد القتل على الهوية والحرب الطائفية التي حصدت عشرات الآلاف من العراقيين حتى اضطر الملايين منهم للهجرة الى بلاد الغرب وبعض الدول العربية هرباً من ظلمكم وجوركم وقتلكم وجرائمكم ؟ ومع ذلك وهم في مهجرهم وغربتهم ومعاناتهم لم يسلموا من ممارساتكم المؤذية والمعيبة فأرسلتم ورائهم من يتجسس عليهم وينقل أخبارهم الى أجهزتكم الأمنية والقمعية حتى يتم اغتيالهم أو اعتقالهم في حالة عودتهم الى وطنهم إذا دعتهم الحاجة الملحة لذلك , فحتى اللاجئين لم يسلموا من ممارساتكم القمعية والتعسفية والشوفينية وانتم تعرفون جيدا لماذا غادر هؤلاء وطنهم فانتم وميليشياتكم وأحزابكم الطائفية من هجر هؤلاء وشردهم عن وطنهم فماذا يفعل المواطن إذا لم يجد من يحميه ويجد نفسه غير أمن على حياته وحياة أهله وممتلكاته في وطنه ؟ وماذا يفعل إذا لم يجد من يؤمن له معيشته ومستقبل أولاده ؟ وماذا يفعل إذا كان يهدد بالموت في كل لحظة أو بالاعتقال أو الخطف ويلقى في غياهب السجون والمعتقلات سنين طويلة بدون تهمة ولا حتى محاكمة ؟ ماذا يفعل إذا ابعد عن وظيفته وتم قطع راتبه مصدر معيشته هو وعياله ومصادرة أملاكه ؟ ماذا يفعل غير الهجرة الى بلاد يجد فيها الأمن والأمان والعيش الكريم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية وتؤمن له جميع الخدمات التي وفرتها دول المهجر ولم يوفرها أبسطها ساسة العراق فينأى بل يهرب ناجياً بنفسه وبعائلته بعيدا عن الاعتقال والتعذيب والاغتيال والقتل والممارسات الطائفية ويؤمن على مستقبله ومستقبل أولاده ويتساوى في الدول الأجنبية مع ابن البلد في الحقوق والواجبات هذه الحقوق التي فقدها في بلده بعد ان سيطر الفاشلون والفاسدون والمزورون والطائفيون وعملاء دول الجوار على مقاليد الأمور في العراق فحرموا أبناء الشعب من ابسط حقوقه ولم يؤمنوا لهم ابسط الخدمات والاهم من ذلك لو يؤمنوا لهم الأمن والأمان والعيش الكريم والحرية بل أذلوهم وأفقروهم وجوعوهم ثم سرقوا أموالهم وأموال الدولة ونهبوا ثروات الوطن ليستأثروا بها هم وعوائلهم ومقـــــربيهم وأحزابهم . فأية خسة واية نذالة وأي عمل قبيح وسيئ لجأ إليه من يسمون أنفسهم ساسة وقادة العراق عندما يرسلون عملاءهم وعملاء دول الجوار ليتجسسوا على اللاجئين الهاربين من الظلم والجور والمشردين رغما عنهم عن وطنهم ليزيدوا من معاناة الهجرة والغربة عن الوطن بمعاناة أخرى هي التجسس ونقل المعلومات عنهم الى الدوائر الأمنية ليتم اعتقالهم أو اغتيالهم في حالة عودتهم الى وطنهم ثانية ،فيا ساسة العراق اتركوا المهجرين والمهاجرين ليعيشوا حياتهم في الدول التي احتضنتهم ووفرت لهم ما لم توفروا أنتم وأحزابكم التي تسمى إسلامية ولو جزءاً بسيطا منه وهو الأمن والأمان بينما وفرت لهم الدول التي لجأوا إليها هاربين من ظلمكم وجوركم كل متطلبات حيلتهم وكل وسائل عيشتهم التي حرمتموهم منها في وطنهم فاتركوهم ليعيشوا براحة بال واطمئنان وحقوق وخدمات ومصدر عيش امن بعيدا عن ممارساتكم الطائفية والقمعية المشينة وبعيدا عن جرائمكم وظلمكم وجوركم وسوء إدارتكم وسوء خدماتكم ولا تضيقوا عليهم وترسلوا غربانكم وجرذانكم ليعكروا عليهم صفو حياتهم وهم في الغربة .