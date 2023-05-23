الكيوكوشنكاي يوقّع عقداً تدريبياً مع مدرّب إيراني

بغداد- الزمان

وقع الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي، عقداً تدريبياً مع المدرب الايراني شيهان محمد منصوري يتولى بموجبه الاشراف على تدريب جميع المنتخبات الوطنية للعبة.وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي عمار عدنان وهيب في تصريح صحفي ان العقد اتم بدعم ورعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مبينة أن خبرة المدرب الايراني في اللعبة تمتد لنحو أربعين عاماً نال فيها العديد من الأوسمة العالمية والقارية، كما عمل مدرباً للمنتخب الايراني وحكماً ومحاضراً دولياً.واشار الى ان المدرب الجديد سيهتم بالفئات العمرية واقامة دورات تطويرية للمدربين العراقيين للافادة القصوى من انتدابه.وثمن وهيب، دعم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية جميع الاتحادات الرياضية الوطنية ورفدها بخبرات تدريبية أجنبية، لافتاً إلى أن هذا المنهج ظهرت ثماره في النتائج التي حققتها الاتحادات الرياضية في مشاركاتها العربية والإقليمية والآسيوية الأخيرة.