الكويت تبرم صفقة لشراء مسيّرات بيرقدار تي بي التركية

الكويت (أ ف ب) – أعلنت الكويت الثلاثاء التعاقد مع أنقرة لشراء مسيّرات من طراز “بيرقدار تي بي 2” التركية المقاتلة، لتعزيز دفاعات جيشها، في صفقة تبلغ قيمتها 367 مليون دولار، بحسب بيان نشره مركز التواصل الحكومي.

وأوضح البيان أن “صفقة توريد طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 تمّت بين وزارة الدفاع الكويتية والجانب التركي بدون دخول أي وسطاء (…) وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 367 مليون دولار”.

ولم يحدّد البيان عدد المسيّرات التي ستحصل عليها الكويت بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.

وأثبت طراز “تي بي 2” من المسيّرة بيرقدار التي تنتجها شركة “بيقار” (أحد صهرَي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مدير شريك فيها)، فاعليته في ليبيا وأذربيجان ومن ثم في أوكرانيا حيث استُخدمت هذه المسيّرات بعيد بدء الغزو الروسي العام الماضي.

وكانت شركة “بيقار” أعلنت في بيان نُشر في كانون الثاني/يناير الماضي أنها وقعت عقدًا بقيمة 370 مليون دولار لبيع مسيرّات من طراز بيرقدار تي بي 2 إلى وزارة الدفاع الكويتية لكنّها لم تكشف عن عددها أو لا عن تاريخ تسليمها.

وتشمل الصفقة بحسب البيان الكويتي، توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية وتوفير الصيانة اللوجستية وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية بالاضافة إلى ضمان مدة الصلاحية لقطع الغيار خلال مدة العقد وانشاء نظام المحاكاة مع توفير الدعم الفني لمدة ثلاث سنوات.

كما تتضمن الصفقة تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تشمل التسليح ومعدات الحرب الالكترونية ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة.

وأكد البيان أن الصفقة تهدف إلى “تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي” إذ أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن هذا النوع من المسيّرات يتمتع “بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية بالإضافة إلى توفيرها المعلومات الاستخباراتية (…) وحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية”.

ويبلغ طول “تي بي 2” 6,5 أمتار، كما أنّ وزنها يوازي نصف نظيرتها الأميركية “ريبر”، وهي قادرة على حمل أربع ذخائر موجّهة بالليزر.

وأصبحت الكويت الدولة الثامنة والعشرين التي تشتري هذه المسيرّات الرخيصة والفعّالة نسبياً التي تُصدّر خصوصًا إلى إفريقيا.