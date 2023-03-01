الكونغرس يتجه لالغاء التفويض الابدي للحرب في العراق

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

قال‭ ‬زعيم‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الامريكي‭ ‬تشاك‭ ‬شومر‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭ ‬ستدرس‭ ‬تشريعا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إلغاء‭ ‬تفويضين‭ ‬للحروب‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ضمن‭ ‬محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬دور‭ ‬الكونغرس‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭.‬

ورأى‭ ‬مشرعون‭ ‬ونواب‭ ‬ان‭ ‬قرارات‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خرقت‭ ‬اجماع‭ ‬الامة‭. ‬وأضاف‭ ‬شومر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ستبحث‭ ‬التفويضين‭ ‬الصادرين‭ ‬عامي‭ ‬1991‭ ‬و2002‭ ‬لاستخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية،‭ ‬ما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬تصويت‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بكامل‭ ‬هيئته‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬الأعضاء‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلة‭ ‬نيسان‭ (‬أبريل‭). ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬صراحة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬خلف‭ ‬ظهورنا‭ ‬للأبد‭. ‬وللقيام‭ ‬بذلك‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬السلطة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬بموجبها‮»‬‭.‬

‭ ‬وقدم‭ ‬مشرعون‭ ‬ديمقراطيون‭ ‬وجمهوريون‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬تشريعات‭ ‬لإلغاء‭ ‬التشريعين‭ ‬الساريين‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭) ‬الماضي‭.‬