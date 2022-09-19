الكهرباء يواصل حملة الإعداد وكربلاء تعسكر في تركيا إستعداداً للموسم المقبل

الناصرية- باسم الركابي

مع اقتراب موعد افتتاح مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم المقرر لها مطلع الشهر المقبل بعد أن حدد الاول منه موعدا لاقامة مواجهة كاس السوبر بين الشرطة بطل الدوري والكرخ حامل لقب الكاس للموسم الاخير وتتصاعد وبشكل مكثف جهود عالية للفرق بما يدعم طموحات انصارها عبر اكمال مدة الاعداد من أجل الدخول في المسابقة بشكل متكامل والقدرة على المنافسة.

مشاكل اللاعبين

والاهم في هذه الفترة هوتجاوز مشاكل اللاعبين بعد تصاعد العقود في سوق الانتقالات التي تهيمن عليها الفرق الكبيرة من خلال الاهتمام بالاسماء التي قدمت المستويات العالية وكانت عناصر مؤثرة مع فرقها التي منها من استمرت وأغلبها فضلت الانتقال امام واقع مبالغ العقود التي يتعامل معها الاعبين مع الفرق بأهتمام كبير لاسباب وفي المقدمة كونهاتمثل مصدر معيشي لهم وتقديم أنفسهم لمختلف الفرق التي باتت تكشف عن المشاركة الطبيعية المطلوبة وان تقدم دورها كما يجب من خلال عملية الاعداد ممثلة في اقامة المعسكرات التدريبية داخل وخارج البلد مدعومة باقامة المباريات التجريبية من أجل تحقيق التجانس والانسجام لبناء التشكيل القادر على تحقيق البدايةالواعدة والمنافسة والاستمرار فيها كلما امكن ويفصل ان تتواصل للاخير.

فريق الكهرباء

ومن بين الفرق المستمرة في معسكره في مدينة انطاليا التركية حاليا فريق الكهرباء احد الفرق التي قدمت موسما بالشكل الصحيح في المرة الاخيرة عندما وضع اغلب مبارياته تحت السيطرة وادى الاعبين كما يجب قبل ان يفرض نفسه الطرف القوي وقبلها شكل عنصر قوة ومصدر خطر قبل ان ينهي الموسم ضمن الفرق العشرة الأولى في الترتيب العام حيث المركز التاسع وقبلها عكس الفوارق مع العديد من فرق البطولة وتقدم عبر النتائج المقبولة للادارة المتابعة الجيدة للامور عندما حقق الفوز في13 مرة والتعادل 11 باختصار قدم الكهرباء موسما واضحا مع المدرب لؤي صلاح ومجموعة الاعبين والكل في حينها خدم الكل واقترب الكهرباء كثيرا من خطف لقب بطولة الكاس قبل الخروج وصيفا في انجاز يحسب للجميع بما في ذلك ادارة النادي التي تعمل من دون ضجيج ولان الفريق لعب واستمر في ظروف عمل طبيعية من دون مشاكل مالية تتعلق بتسديد عقود ورواتب اللاعبين وكل هذه العوامل الايجابية شجعت الجهاز التدريبي للاستمرار مع الفريق وقيادته للموسم الجديد قبل ان تمنح الثقة له في التعاقد مع اللاعبين وتحديد مفردات الاعداد المتكامل عندما انتقل بالفريق الى انطاليا التركية واقامةالمعسكر التدريبي المستمر هناك من أجل دعم المشاركة المقبلة ومن خلال اعتماد خطوط عمل قوية للفريق لكي يكون منافسا بالمعنى منذ البداية التي يحضر لها من وقت مناسب.

الخطوة الأولى

وكانت الخطوة الأولى وذلك بالتعاقد مع اربعة لاعبين من فرق الدوري وفي المقدمة انتقال زاهر ميداني من الزوراء وعلاء محيسن من القاسم ومومومني من اربيل ومحمد حميد من النفط ومن رغب بالبقاء ممن نالوا ثقة المدرب عبر تقديم الاداء المطلوب مع الفريق الموسم الماضي اضافة الى التعاقد مع عدد من المحترفين والتركيز على العناصر التي من شانها ان تكون قادرة للدفاع عن المشاركة في ظهور اخر متوقع ان يكون افصل من تلك المشاركة

مباراتين تجريبيتين

ويتواصل الكهرباء في معسكره التدريبي في انطاليا التركية وخاض مباراتين تحريبيتين تغلب فيهما على رديف لانيا بثلاثية نظيفة وعلى انطاليا هال باربعة اهداف دون رد وسيلعب مباريات اخرى في مكانه الحالي واستغلال مدة الاعداد بالشكل الذي يمكن الجهاز الفني من بناء الفريق القادر على دخول المنافسة كما ينبغي وذلك بتحقيق حالة الانسجام بعد التغيرات التي طالت التشكيل واهمية الدفع بالفريق في ان يكون بالمستوى المطلوب وان ينجح مرة اخرى في ظل التعاقد مع عدد من الاعبين الذين يحضون باهتمام المدرب على ان يصبح بمقدور الفريق تقديم نفسه من البداية وان يقدم الموسم على أتم وجه عبر التعويل على المجموعة التي ستمثله على ان يعكس سمعة الفريق.

استعدادات الفرق

وضمن استعدادات بقية الفرق للموسم القادم فقد تمكن فريق القوة الجوية من الفوز على الكرخ بهدفين دون رد في اول اختبار الفريقين ضمن فترة الاعداد للموسم المقبل كما تعادل مع اربيل في معسكره هنالك بدون اهداف وأعلن نادي النفط الذي كان قد تعادل مع الشرطة بدون اهداف تعاقده مع المحترف الراوندي عبدالله سعودي كما تعاقد فريق الديوانية مع البرازيلي كارل جونيور ويواصل فريق كربلاء العائد للدوري الممتاز معسكره في منتجع ديما بتركيا و سيخوض ثلاث مباريات كما أعلن ذلك رئيس النادي احمد العامري ويامل الفريق إكمال مدة الاعداد تمهيدا للدخول في الدوري على الوجه الأكمل بعد العودة له من خلال موســــــــم ساخن ويتطلع إلى أن يكون طرفا مهما في الممتاز بعد العودة له وينهي ازمة اللعب في الدرجة الأولى وتعاقد زاخو مع المحترف البرازيلي جوناثان سانتوس لتمثيله الموسم القادم وكان زاخــــــو قد خسر تجريبيا بهدف من نوروز في اللقاء الذي جرى في اربيل كما سيلعب الفريق مع الجوية والفرق الاخرى المتواجدة في اربيل لدعم فترة اعداد الفريق.