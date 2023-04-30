الكهرباء يتوّج بلقب الدوري الممتاز للشطرنج

بغداد- الزمان

توّج نادي الكهرباء الرياضي، بلقب دوري أندية العراق للدوري الممتاز للشطرنج، في ختام البطولة بالعاصمة بغداد.وقال رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير في تصريح صحفي ان المنافسات جرت على مرحلتين واستمرت من 16 اذار الماضي ولغاية اليوم بمشاركة 14 ناديا.واضاف ان المنافسات أسفرت عن تتويج نادي الكهرباء اولاً، وحل الاتصالات ثانياً، ثم البيشمركة ثالثاً، وخان زاد رابعاً، وبالمركز الخامس نادي الحشد الشعبي.يذكر أن فريق نادي الاتصالات فاز بلقب بطولة دوري أندية العراق الممتازة للعبة الشطرنج لسنة 2022.

دعوة رسمية

وعلى صعيد اخر تلقى الاتحاد المركزي بلعبة بناء الأجسام دعوة رسمية للمشاركة في بطولة غراند بريكس لفئتي فيزيك كلاسيك وبدي بلدنك التي تستضيفها العاصمة الأرمينية يرفان للمدة من التاسع عشر ولغاية الحادي والعشرين من الشهر المقبل.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد بناء الأجسام هشام الواني في تصريح صحفي إن لجنة المدربين ستقيم خلال الأيام المقبلة اختبارات نوعية للاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في بطولات العراق الأخيرة لاختيار الأفضل فــي التنسـيق الجسماني والجاهزية البدنية، موضحاً أنه وبسبب قرب انطلاق بطولة أرمينيا الدولية ونظراً لضيق الوقت ستتم الاستعانة بالرياضيين الذين حافظوا على كتلهم العضلية أثناء المنافسات التأهيلية قبل الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني.وأضاف الواني أن العراق يحتل المرتبة الأولى آسيوياً بعد فوزه بلقب القارة الصفراء لمرتين متتاليتين وقد هيمن أبطال اللعبة على المراكز الأولى في جميع الاستحقاقات الخارجية لفئتي فيزيك كلاســيك وبدي بلدنك .مشيراً إلى أن اتحاده يحرص كثيراً على فسح المجال أمام المواهب الشابة عن طريق تشكيل منتخبات عدة من مختلف الفئات يتم اختبار قدراتهم البدنية من خلال تلبية جميع الدعوات التي يتلقاها بين الحين والآخر.وأوضح أن اتحاد اللعبة سيقيم العديد من الدورات التدريبية والتحكيمية فضلاً عن بطولة أندية العراق للمتقدمين ومنافسات المراكز التدريبية الأهلية الى جانب بطولة الأندية للشباب بحسب المنهاج الذي تم وضعه للعام الحالي.