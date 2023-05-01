بطولة أندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج

الكهرباء يتوّج باللقب والإتصالات تحتل الوصيف والبيشمركة ثالثاً

بغداد – رافد البدري

توج فريق الكهرباء ببطولة اندية العراق للدوري الممتاز بالشطرنج لعام 2023 والتي اختتمت منافساتها يوم على قاعة فندق الانتر ببغداد بمشاركة 14 نادياً وعلى مدى 4 أيام، واحرز نادي الاتصالات المركز الثاني وجاء فريق البيشمركة من محافظة السليمانية ثالثاً، وتحدث الأمين العام لاتحاد اللعبة امجد علاء عن البطولة قائلاً: شهدت البطولة منافسات قوية جداً بين الفرق التي احتلت المراكز الأربعة الأولى، نظراً لتواجد اغلب لاعبي المنتخبات الوطنية في هذه الأندية بالإضافة الى اللاعبين المحترفين الإيرانيين والسورين، وخاصةً اللاعبين الإيرانيين الذين يحملون تدرجات عالية في عالم اللعبة، بفضل التطور الذي حصل في الســــنوات الأخيرة في بلدهــــم، ويذكر ان اخر لقــــب لبطولة الأندية الممتازة احرزه نادي الكهرباء كان في عام 2020.

الصراع على اللقب

مضيفاً ان الصراع على لقب البطولة التي لعبت من 13 جولة ولمرحلة واحدة كان على اشده بين ناديي الكهرباء والاتصالات حتى اللحظة الاخيرة، اذ ان فارق النقطة الواحدة خلق جواً من المنافسة القوية، حيث كانت النتيجة قبل الجولة الأخيرة 23 نقطة للكهرباء مقابل 22 نقطة للاتصالات، وان أي تعثر للكهرباء سيجعل اللقب في قبضة الاتصالات الذي يتفوق على الكهرباء بفارق نقاط الطاولات، ولكن لاعبي الكهرباء قدموا ما لديهم من إمكانات من اجل حسم اللقب لصالحهم ونجحوا في مسعاهم، وانهى فريق الكهرباء البطولة برصيد 25 نقطة من خوضه 13 جولة، حيث فاز في 12 جولة وتعادل في جولة واحدة، اما نادي الاتصالات الذي جمع 24 نقطة فقد فاز في 11 جولة وتعادل في جولتين، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا، واحتل نادي البيشمركة المركز الثالث برصيد 22 نقطة فقد حقق الفوز في 11 جولة فيما خسر جولتين منها، وحل نادي خان زاد من محافظة أربيل بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، فيما حصل نادي الحشد الشعبي على المركز الخامس جامعاً 17 نقطة، واحتل نادي أربيل المركز السادس برصيد 15 نقطة، ومن ثم حصل نادي الهدف على المركز السابع جامعاً 13 نقطة، وكان المركز الثامن من حصة نادي السماوة الذي جمع 9 نقاط، متفوقاً على نادي القادسية صاحب المركز التاسع بفارق نقاط الطاولات الذي جمع نفس الرصيد من النقاط، وجاء نادي المهندسين عاشراً برصيد 8 نقاط، ومن ثم نادي بعقوبة بالمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط ايضاً، متخلفاً بفارق نقاط الطاولات، وحل القيثارة بالمركز 12 برصيد 5 نقاط، وجاء نادي الفكر من كربلاء بالمـــــركز 13 برصيد 3 نقاط، ومن ثم حصل نادي عشتار على 3 نقــــاط حل بها في المركز 14 والأخير.

المشرفين والحكام

واشرف على البطولة الحكم الدولي ضمير جبار موسى مســــؤول برنامج السويس مانجر، وحكم عام البطولة الدولي سرمد لطفــــي، يساعده الحكم الدولي محمد عبد الله الحكيم والدولي إبراهـــــيم إسماعيل، والحكمان الاتحاديان باقر عـــــبد العال وعبد الكريم فيصل، الذين اداروا جولات البطــــولة بكل حرفية وتــــفان.