الصناعة تستقطب الشركات اللبنانية وسامراء تنتج أدوية جديدة

الكهرباء تلاحق أصحاب المحال الممتنعين عن تسديد الأجور

بغداد – ابتهال العربي

نفّذت ملاكات وزارة الكهرباء، حملات جديدة لقطع التيار الكهربائي عن عدد من محال الممتنعين عن تسديد الأجور في شارع فلسطين.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملات مستمرة لقطع الطاقة عن المحال، بإشراف مدير القطاع محمد امين)، مشيراً الى ان (الملاكات اجرت صيانة في القطاع في المحلة 506التابعة للمنطقة)، مضيفاً انها (شملت الممتنعين عن دفع اجور الكهرباء واصحاب الديون المتراكمة، واوعزت اليهم بمراجعة دوائر الكهرباء، لتسديد مابذمتهم من ديون وتسديد قوائم الأجور دون تأخير)، وبين ان (الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، حسين عطا دهش الزبيدي، وبمتابعة مدير فرع التوزيع بالرصافة، مصطفى خوام خيون). واجرت الملاكات، تأهيل إنارة شارع فلسطين امام نصب الشهيد.

صيانة انارة

وذكر البيان ان (الأعمال شملت صيانة الإنارة واستبدال المصابيح التالفة، وتأهيل مصادر التغذية وقواطع الدورة، وإزالة التجاوزات عن الشبكة).

على صعيد متصل، بحث مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، علاء سمير راشد، مع المديرين العامين، عدة ملفات بشأن الكهرباء. وقال راشد لـ (الزمان) انه (ناقش دعم عمل اقسام مبيعات الطاقة وتوفير الآليات اثناء الحملات، وإقامة الدعاوى القانونية من قبل ممثلي اقسام الشؤون القانونية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية و الممتنعين عن دفع ما بذممهم من مستحقات مالية لصالح الشركة ، وقراءة المقاييس وتحديد نسب الضائعات، وجباية الديون المتراكمة)، وشدّد على (ضرورة فرز الأصناف كافة، والوقوف على اهم المشاكل التي تواجه عمل المبيعات وحلها، والتعاون مع دوائر البيئة لمعرفة اعداد ابراج شركات الإتصالات ضمن حدود الرقعة الجغرافية). في غضون ذلك، بحث وزيـر الصناعـة والمعـادن، خالد بتال، مع السفيـر اللبنانـي لدى العراق، علي اديب الحبحاب، تعزيز التعاون بين البلدين في المجـال الصناعـي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا كيفية استثمار الإمكانيات والخبرات اللبنانية، في تطوير المجال الصناعي، والنهوض بواقع المشاريع المُشتركة)، واضاف ان (الجانب اللبناني دعا الى التعاون مع الشركات اللبنانية في العراق، وتسهيل عملها في عدد من المجالات الصناعية)، ولفت بتال الى (الإستعداد الكامل لإستمرار التعاون بما يخدم صناعة البلديـن).

وانتجت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة الى الوزارة، 28مُستحضراً دوائياً جديداً في شهر كانون الأول الجاري. وذكر البيان ان (خطة الشركة تتضمن إنتاج مُستحضرات جديدة لمعالجة مختلف الأمراض اهمها المزمنة)، مبيناً انها (سجّلت 28 مُستحضراً دوائياً معتمداً لدى وزارة الصحة، لطرحه في السوق المحلي). وشاركت هيئة المسح الجيولوجي في الوزارة بالتعاون مع قسم الجيولوجي في كلية العلوم بجامعة ديالى، بالعمل الحقلي في منطقة دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال البيان ان (الجولة تضمنت جمع عينات حقلية وإجراء الوصف الحقلي عليها).

حل مشكلات

على صعيد متصل، شدّد وزير الصناعة، خالد بتال على دعم القطاع الخاص وزيادة نشاطه في القطاع الصناعي والإستثماري، مؤكداً السعي لحل مشكلات الصناعيين .

واوضح البيان انه (زار شركة الهلال للصناعات الإسفنجية، التابعة الى القطاع الصناعي الخاص).

واوضح ان (الزيارة جاءت في إطار دعم القطاع الصناعي الخاص وإنعاشه)، ولفت الى (إتخاذ إجراءات مهمة منها شمول العاملين في الشركة بالضمان الإجتماعـي، ووحماية المنتجات، ومنح علامة تجارية للمنتجات الشركة عَبر التنسيق مع قسم العلامات التجارية، واخيراً منح إجازات التأسيس للمشاريع الصناعية).

وارتفعت نسب انتاج ومبيعات معمـل سمنـت كبيسـة، التابع الى الصناعة، في في شهـر تشريـن الثانـي الماضـي.

وذكر بيان امس ان (المعمل حقّق تطوراً بإنتاجه مليون واكثر من 58 الف طناً في تشرين الثاني الماضي)، مضيفاً ان (لإستثمار في المعمل يعد احدى التجارب الناجحة بعد تأهيل المعمل وتطويره بالتكنولوجيا الحديثة، لدعم زيادة الإنتاج). في السياق ذاته، انتج معمل سمنت كربلاء الجنوبي التابع الى الشركة العامة للسمنت، إحدى شركات الوزارة، مليونين واكثر من ثلاثين الف طن في شهر تشرين الثاني الماضي. وبحسب البيان فإن (نسب الإنجاز تجاوزت الطاقة التصميمية، بالتعاون بين الجهد المحلي، وشركة لافارج الفرنسية المُستثمرة للمعمل)، مشيراً الى ان (المعمل ينتج وفق خطط تطويرية منتظمة، حققت إنجازاً ملحوظاً على مستوى الإنتاج والمبيعات في العام الجاري).

من جهتها جهزت الشركـة العامـة للصناعـات التعدينيـة، وزارة الزراعـة بسمـاد العناصـر الصغـرى الصلـب. وقال بيان امس ان (الشركة سوّقـت الدفعة الثانية من بالسماد الصلب لصالح، ضمن البرنامج الوطني لتنمية الحنطة في العراق)، موضحاً انها (جهزت كمية مقدارها 1925 الف و 925 طناً في مصانع ابن سينا التابعة للشركة)، ولفت الى ان (نوعية السماد مناسبة للتربة تحتوي على عناصر الزنك والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس، لتحسين التربة الضعيفة والثمار).