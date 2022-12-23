الكهرباء تكَّثف الجهود بتأهيل المحطّات وتكشف عن خطة لزيادة الطاقة

توجّهات لبناء مُدن صناعية في بابل ورفد مؤسسات الدولة بالمنتج الوطني

بغداد – ابتهال العربي

ناقشت هيـئة المُدن الصناعيـة، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، مع محافظة بابـل، إجـراءات تنفيـذ مشاريـع المدن فـي المحافظـة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وفداً من الهيئة بحث مع المحافظ حسن منديل السرياوي، المحافظة، ملف المدينة الصناعية في أبـو سميـج بناحية الكفـل)، موضحاً ان (الجانبين ناقشا آلية التعاون المُشترك لتذليل الصعوبات والتمكن من إنشاء المُدن الصناعية)، واضاف ان (المحافظة والدوائر القطاعية، اكدت تعاونها لتنفيذ المشروع الإستثماري، على مساحة 3581 دونماً)، واشار الى ان (بناء المدينة في أبو سميج ستساهم في تنشيط الصناعة داخل المحافظة، وترفع المردود المالي والمستوى الإقتصادي، وتحسين الواقع المعيشـي). ووقّعت هيئة البحث والتطويـر الصناعـي، التابعة الى الوزارة، مـع جامعـة دهـوك التقنية، مُذكـرة تعاون مشتـرك.

مذكرة عمل

وقال البيان ان (مدير عام الهيئة احمـد يونـس ، وقّع مع رئيس الجامعة نـاري عـادل، مُذكرة عمل مشترك بشأن إمكانية إجراء بحوث مُشتركة، وتقديم الدعم الفني والهندسي، وإقامة محاضرات ودورات تدريبية في مجالات تنظيم المؤتمرات والورش، والإستفادة من الأجهزة العلمية والفحوصات عند الجهتين)، وبين ان (ناري قدمت تعاونها بهدف الإستفادة من الخبرات العلمية التي تمتلكها الهيئة). وجهزت الشركة العامـة للصناعـات الكهربائيـة والإلكترونيـة، في الوزارة، عـدد مـن مؤسسـات الدولـة بمنتجات مختلفة. واوضح البيان ان (الشركة جهزت كهرباء الوسط في محافظة الديوانية، بمواد كهربائية ، وجهزت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، 64 بروجكتر سعة 200 واط، وتجهيز دائرة فحص وتصديق البذور التابعة لوزارة الزراعة، بمطافئ حريق مختلفة الأحجام عدد 23، وتجهيز شركة مصافي الجنوب بضواغط هواء، حسب العقود المبرمة مع الوزارات). وجهزت شركة ديالى العامة، إحدى شركات الوزارة، الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفُرات الأوسـط، بأربع محولات. وذكر البيان ان (المحولات تعاقدت عليها الشركتين في وقت سابق).

لافتاً الى ان (المحولات المُجهزة، تُنتج وفق المُواصفات الفنية، المعمول بها لدى وزارة الكهرباء من شركة ميتسوبيشي اليابانية)، من جهتها جهزت شركة اور العامة، التابعة الى الوزراة، الفُـرات الأوسـط، بمُنتجاتهـا مـن القابلوات والأسلاك الكهربائية. وقال البيان ان (اور العامة جهزت اسلاك هوائية بطول 173 كيلومتراً ، ضمن التوقيتات الزمنية المحددة في العقد)، داعية المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الى الإستفادة من الصناعة الوطنيـة).

في السياق ذاته، انتجت الشركـة العامـة للصناعـات التعدينيـة، مـادة النيتروجيـن المُسـال، لصالح وزارتي النفط و الزراعـة.

وقال البيان ان (الشركة جهزت عبر مصانع إبن سينا، في الطارمية التابعة لها، بمادة النيتروجين المُسال، لمصفى بيجي التابع الى وزارة النفط، ودائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، بكمية مقدارها 39متر مكعب، لإستخدامها في منظومات التبريد وحفر الآبار النفطية، و حفظ الأرضية الخاصة بالحيوانات ، ومساهمتها في اكثر الصناعات الكيميائيـة). في غضون ذلك، اكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، السير وفق خطة عمل جديدة بشأن المحطات.

واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (فاضل بحث مع ملاكات الوزراة في محافظة بابل، والفرق الهندسية في محطة المسيب، معالجة المشكلات وتحقيق استقرار في الصيف المقبل).

زيادة انتاج

مؤكداً ان (الوزارة وضعت خطة لزيادة إنتاج الطاقة الى 24 الف ميكا واط، في العام المقبل)، ولفت الى ان (المرحلة المقبلة ستكون خطواتها فعلية لزيادة الإنتاج).

داعياً الملاكات في المحطات الى (تكثيف الجهود في عمليات الصيانة وتأهيل المحطات لرفع مستوى الإنتاج)، واضاف ان (الخطة ستسهم بحل ملف ضعف التيار الكهربائي في السنوات المقبلة)، وبين ان (الوزارة عرضتها على مجلس الطاقة، كما ستُعرض امام مجلس الوزراء في جلسته المقبلة).