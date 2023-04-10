الكهرباء تصعق الجوية وميسان يوسّع جراح الطلاب في الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

انتزع الكهرباء فوزا قاتلا ومهما على الجوية بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الشعب ضمن الجولة 23 للدوري الممتاز لكرة القدم وقبلها إسداء الخدمة للشرطة للبقاء بالصدارة 48 بفارق نقطة عن الجوية قبل أن يكسر عقدة تفوق الفرق الجماهيرية بفوزه الأول احد المنافسين على لقب الدوري بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل بهدف وخسر وتعادل من الطلاب كما خسر من الشرطة بثلاثة اهداف لواحد وتعادل من دون اهداف مع الزوراء ويدين الفريق بهذا الفوز للمحترف فرانك سيدريك الذي سجل هدفين 73 و95 ليعود الفريق لموقعه الثالث 45 ويرغم الزوراء التراجع رابعا بفارق نقطة قبل أن يحقق افضل نتائجه رغم تكملة اللقاء بعشرة لاعبين منذ 35 بعد طرد صاحب الهدف الأول ستيفن بافور د22 الذي رفع من معنويات اللاعبين ومعها استغلال الفرصة في تجاوز صعوبات اللقاء وأنهاء الشوط الأول به بعدما فشلت محاولات وضغط المنافس العودة للمباراة الذي واصل وكثف من الضغط و الهجوم بكل خطوطة مع بداية الشوط الثاني وتمكن من التعادل براسية مهند عبد الرحيم د55 وتعزيزه بالثاني عن طريق نيديقريكي د58 لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تفوقه في تنظيم صفوفه لدعم النتيجة والاستفادة من النقص العددي لكن يبدو تفكير المدرب والاعببن انصب في كيفية إستعادة الصدارة امام دعم جمهورهم الذي تغلب عليه الحزن بعدما قلب الكهرباء الطاولة بفضل تبديلات المدرب وغلق منافذ الدفاع و غلب الاداء التكتيكي واللعب على الكرات المرتدة ليدرك التعادل وقبلها تحقيق الفوز والمباراة تلفظ أنفاسها بعد فشل الجوية في الاستفادة من افضلية بعض الوقت في التسجيل رغم تهديدة المتواصل لمرمى المنافس لكنه افتقد للتركيز وقبلها تصدي الحارس الشاب علي عبادي الذي أنقذ مرماه لاكثر من كرة خطرة وفي افضل مستوياته وشكل مصدر ازعاج لمهاجمي الجوية.

الدقيقة الاخيرة

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت البديل ومن كرة مرتدة سريعة حسم الكهرباء المهمة بالهدف القاتل والخروج بالفوز الثمين والنقاط الثلاث وسط حسرة الجوية الذي لم يستغل الافضلية و وترجمة الفرص ليدفع الثمن غاليا مرة أخرى بنفس المكان الذي تجرع فيه مرارة هزيمة القاسم في افتتاح المرحلة الحالية قبل أن ينجح لؤي صلاح بإدارة الامور وتسير المباراة بشكل موفق كان لها الفضل في خطف الفوز وتجاوز تحديا كبيرا وتخطي موقفا صعبا قبل أن يستعيد مكانه في جدول الترتيب ومتوقع سيواجه الجوية صعوبات لاستعادة الصدارة مرة أخرى خصوصا وان الخسارة انعكست مباشرة على روح الفريق حيث السلوك المرفوض لحمادي احمد وإداري الفريق في دخول الملعب والاعتراض بتهور على الحكم وكان الأجدر بالجميع تقبل النتيجة والتفكير بمستقبل الفريق وتقيم واقع الاداء قبل الاعتراض على قرارات الحكم الغير مسوغة اطلاقا والاهم هوتقديم التهنئة للكهرباء نجم الموسم للان الذي استمر يظهر ماهو علية ويحدد مسار المباريات دون ضجيج ويستحق المديح وسط سعادة الادارة التي منحته واللاعبين الثقة الكبيرة ويبادلها النتائج ويحمل اماني الفريق .

فوز نفط ميسان

وجدد نفط ميسان فوزه على الطلاب بهدفين لواحد بعدما قلب تاخره بهدف الى فوز بهدفين وانتظر الطلاب 18 دقيقة ليفتتحوا التسجيل عن طريق محمد جواد قبل ادراك اصحاب الارض التعادل بهدف المحترف بنيامين كور د52 ونفس اللاعب من حسم المهمة على أتم وجه بإضافة هدف الفوز د93 ولم يسعف الوقت الطلاب لادراك النتيجة التي زادت من همومهم ومشاكلهم وكشفت مستواهم المتعثر ضمن استمرار مسلسل النتائج السلبية التي يعانون منها مؤخرا بدون فوز للدور الثالث تواليا بتلقي خسارتين خارج ملعبهم قبلها امام كربلاء بهدف لثلاثة ما زاد من مرارة الامور على مستوى الفريق والجمهور والإدارة في ظل تدني المستوى الذي قاد للنتائج الاخيرة التي ألحقت الضرر بهم والتراجع خامسا على بعد ثلاث نقاط من دهوك بعدما افتقدوا لحوافز الفوز وعكس حالة الفريق الحقيقية بعد السير للوراء وافتقاد العودة للمتافسات و في تراجع سريع امام توتر حالة الانصار كما فرضت اخر المواجهات تحديات كبيرة زادت من رغبة الجميع في تغير المدرب التونسي يأمن الزلفاني ولو قبلها الاخبار تسربت مباشرة بعد خسارة كربلاء في رغبة الادارة بذلك وبات واردا ان يترك اامدرب مكانه بعد الفشل في تجاوز أزمة الفريق واتساعها من جميع الجوانب من جانبه عزز نفط ميسان موقعه السابع برصيد35 ويتطلع للافضل على بعد نقطة من دهوك والاهم التواصل بتحويل مباريات المدينة لمصلحته في ظل تصاعد اداء اللاعبين وخوض المواجهات بقوة وحماس ولازال يظهر منافسا قويا لكنه بحاجة إلى الاستفادة من مباريات الذهاب لإدامة زخم المشاركة ورغبة التقدم لمركز افضل و بات قادرا للوصول آلية بفضل عطاء المجموعة واسهامهم الواضح في دعم الفريق والمشاركة التي تسير بشكل يسير فيما اخذ الطلاب يفقدون زمام المبادرة ما زاد من اطماع اقرانه للنيل منهم بعد اكثر.

خسارة نفط البصرة

وحقق كربلاء فوزه الاول ذهابا بتغلبه على مضيفه نفط البصرة بهدف رضا فاضل د46 ويتقدم للرابع عشر 27 ويخفف شيء من معاناة الخروج لملاعب اقرانة قبل تحقيق الفوز في وقت مهم ومحاولة التوازن في النتائج والتفكير بمركز متقدم في ظل تصاعد المنافسات والاهم القيام بتعويض هزيمة الجوية والابتعاد عن مواقع الخطر بعد الحصول على كامل النقاط من ملعب غير سهل لكنه بلغ الهدف وضمد جراح الخسارة الاخيرة والظهور في الفترة الصعبة ولحظة اغتنمها بالشكل لمطلوب قبل أن يشهد نفط البصرة تراجعا في ملعبه على عكس الفترة السابقة عندما تربع على نتائج المدينة قبل تلقي هزيمة الثانيةبعقر دارة والتخلي عنها خلال ثلاث جولات عندما خسر من النجف بهدفين ويدرك جهازه الفني تأثير التأخر في هذه الفترة المهمة ما يجعل من الامور اكثر صعوبة في قادم الأيام اذا ما استمر الفريق يهدر نــــــقاط مباريات البصرة مع فرق هي بمستواه وفي أحرج ايام صراع تحسين المراكز وبحاجة دوما لنتائج الميدان الأمر المشجع لاي فريق في استغلالها .

كما يجب ويبقى التعويل عليها وصولا لهدف المشاركة التي تحتاج هذه الفترة اللعب بتركيز وتحسين الاداء الذي شهد بوطالمستوى البصرة بعد فترة تألق في قلب العاصمة قبل ان يتوازن كربلاء بعدما سنحت له فرصة الفوز على الطلاب في ملعــــــــبه وتحقيق الفـــــــوز الاول ذهاب في لحظات مهـــــــمة للفريق.

تعادل الحدود واربيل

وانتهى لقاء الحدود واربيل بتعادلهما بهدف بعدما تقدم اربيل د21 بهدف إيمانويل فيما ادرك سيف كاظم التعادل الاصحاب لاصحاب الارض د76 وشهد اللقاء تبادلا للفرص من الطرفين ومحاولة حسم المهمة بالفوز لكن التعادل خيم على الامور و فرض نفسه للنهاية ليستمر اربيل بمركز الثالث عشر29 في وضع مختلف بدون خسارة لثمانية ادوار قبل أن يمضي اربيل التحول رغم الفترة القصيرة على استلام مهمة الفريق من جاهزة الفني في الجاهزية والظهور الواضح ومعها ارتفاع معنــــــــويات الاعبين وتاثر الحدود بالتعادل ليتراجع للحادي عشر 32 لكنه اســــــــتمر بقيادة عادل نعمة في تقديم المستويات المهمة.

في المـــــــدة الأخيرة واستعاد دوره في المنافسة من حيث المستوى والنتائج وهو الاهم بعدما حل مـــــــشاكل المباريات في اخر جولات المرحلة الأولى قبل الاستفاقة والصحوة المستمرة.