النفط تخطط لرفع إنتاجية حقل الرميلة وتنجز آباراً جديدة في الزبير

الكهرباء: تجهيز الطاقة مع الأردن يخدم محطّات الفرات الأوسط وكركوك

بغداد – ابتهال العربي

حددت وزارة الكهرباء موعداً أولياً لإنجاز الربط الكهربائي مع الأردن، مؤكدة تحسين الطاقة خلال عامين.

وقال وكيل الوزارة، عادل كريم، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (عملية الربط الكهربائي مع الجانب الأردني ستُنجز في الصيف المقبل، بعد الشروع بإنشاء خط نقل الطاقة غرب الأنبار)، لافتاً الى ان (المفاوضات المتعلقة بالربط الخليجي مستمرة للبدء في الخط الناقل للطاقة)، وبين ان (الوزارة احالت مجموعة كبيرة من المشاريع المتعلقة بالدورات المركبة في الفرات الأوسط، والمناطق الجنوبية إلى شركات عالمية)، واضاف كريم ان (توقيع العقود المتعلقة بزيادة تجهيز الطاقة ستدخل الخدمة خلال عامين)، واشار الى ان (العقود تشمل محطات الفرات الأوسط وكركوك).

من جانب اخر، اجرت تعبئة وخدمات الغاز التابعة الى وزارة النفط، عملية إدخال الغاز السائل لمعمل القائم الحكومي بالأنبار. واوضح بيان امس ان (ملاكات الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، ادخلت الغاز السائل لخزانات وشبكة معمل غاز القائم الحكومي في المحافظة، الى جانب المعامل الغازية في الأنبار)، مشيراً الى انه (سيوفر الغاز السائل للمواطنين بقضاء القائم والنواحي التابعة له).

قدرة انتاجية

واكدت وزارة النفط، السعي الى زيادة القدرة الإنتاجية في حقل الرميلة. وبحسب البيان فإن (الوزير حيان عبد الغني، زار حقل الرميلة النفطي وتفقَّد محطة الرميلة المركزية، وعزل وكبس الغاز في الحقل، وعدداً من الآبار الحدودية في محطة الرطكة)، لافتاً الى (إتجاه الوزارة نحو رفع إنتاج حقل الرميلة إلى مليون و700 الف برميل يومياً)، واضاف ان (هنالك حرصاً على متابعة تنفيذ الخطط الستراتيجية لإدامة وزيادة الإنتاج، وعمليات التطوير الجارية في الحقل، لدوره المهم في دعم الإنتاج الوطني، واهميته بين الحقول النفطية المنتجة في العراق)، موضحاً ان (إنتاجه الحالي يبلغ مليون و400 الف برميل باليوم).

وتابع ان (الوزارة تخطط لزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى معدل مليون و700 الف برميل باليوم مستقبلاً)، وبين انها (تعمل على استثمار جميع الكميات المنتَجة من الغاز المصاحب من الحقل بجهود شركات نفط البصرة وغاز الجنوب وغاز البصرة)، واشار الى ان (محطتي كبس وعزل الغاز، والمحطة المركزية والجنوبية، تُدار بالتقنيات والبرامج الإلكترونيةالحديثة)، مضيفاً انه (تم التوجيه بزيادة التخصيصات المالية لدعم تطوير مشاريع الخدمات الإجتماعية لخدمة القرى والمدن المحيطة بالحقل، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والبنى التحتية، وفق البرامج التدريبية لدعم الحقل).

وانجزت الوزارة، حفر ابار نفطية جديدة في حقل الزبير النفطي. وقال البيان ان (الملاكات انجزت حفر البئر النفطي زبير بعمق 3,570 متراً ضمن العقد المبرم مع شركة 37 بئراً نفطية في حقل الزبير النفطي بالبصرة بالتعاون مع شركة اي ان اي الإيطالية، لتقديم الخدمات النفطية)، وبين ان (عمليات الحفر تمت بإستخدام جهاز اي دي سي بقدرة حصانية تبلغ 1500 خلال اربعين يوماً، وسينقل الى موقع اخر من الحقل لحفر ابار اخرى).