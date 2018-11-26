الكهرباء .. الواقع والطموح – احمد الطائي

في البدء وعند الحديث عن موضوع الكهرباء، لابد لنا ان نعرج على نبذة مختصرة من السيرة الذاتية لوزير الكهرباء الجديد الدكتور لؤي الخطيب وهو المدير المؤسس لمعهد الطاقة العراقي والحاصل على شهادة الدكتوراه في السياسة والاقتصاد تجاوزت خبرته العشرين عاماً في مجال ادارة الاعمال من خلال شغله لعدة مناصب ادارية وتنفيذية واستشارية في العديد من المؤسسات الدولية والشركات العالمية في مجال الطاقة والاقتصاد.

مشاركة مهنية

كما ويعرف الخطيب بنشاطاته ومشاركاته المهنية في المعهد الملكي للشؤون الدولية وله كتابات ومقالات في العديد من المجلات والصحف العالمية هذا بالإضافة الى مجموعة من المؤلفات والبحوث والدراسات وهو الان بصدد انجاز كتابين الاول دراسة مقارنة للأنظمة الاتحادية في رسم سياسات الطاقة والثاني مراجعة مسيرة العراق الاقتصادية في السياسة النفطية بعد عام 2003م .

ومما تقدم يتضح لنا خبرة الوزير الجديد في مجالات الطاقة والاقتصاد والسياسة وادارة الاعمال .

مما سيسهم في رسم سياسة الوزارة في المرحلة القادمة عن خبرة ودراية في جميع المجالات المطلوبة للنهوض بواقع المنظومة الوطنية ووضع الخطط اللازمة والدراسات الاستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز .

وهنا لابد لنا ان نقف على واقع المنظومة الوطنية ومدى قدرتها على توفير التيار الكهربائي للمواطنين وحجم الانتاج ومقدار الطاقة التي يحتاج اليها المستهلك بالإضافة الى مقدار الضائعات مقارنة مع امكانيات وزارة الكهرباء وقدراتها على تلبية الطلب, وايضاً لابد ان نعرج على نقطة في غاية الاهمية الا وهي التخصيصات المالية والموازنة الاستثمارية والتشغيلية للوزارة ومدى كفايتها.

تشخيص المشكلة

فقراءة الواقع وتحليله والوقوف على المعوقات وتشخيص المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي تساهم بحل جزء كبير من تلك الازمة ومن اهم مقومات النجاح في ذلك من وجهة نظري نقطتان غاية في الاهمية وهما:1- التخطيط السليم 2- الادارة الناجحة.

ففي مجال التخطيط السليم وبشكل موجز لابد على الوزارة من السير بخط متوازي في كل ميادين الكهرباء والمتمثلة بقطاعات الانتاج والنقل والتوزيع وعدم تركيز الاهتمام بقطاع دون الاخر, كي لا يؤثر ذلك سلباً على القطاعات الاخرى .

ولابد ايضاً من الاهتمام بالتخطيط والدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير هذه القطاعات الحيوية وان تنصب كل الجهود الهندسية والفنية والادارية على تحسين اداء تلك القطاعات والعمل على تطويرها ورفع قدرتها الانتاجية من خلال النهوض بواقع محطات الانتاج بكل اشكالها وتوفير المستلزمات التي تحتاجها من اجل استمرار عملها, وتحسين خطوط ومحطات نقل الطاقة الكهربائية بمختلف مسمياتها بالإضافة الى تحسين اداء قطاع التوزيع وذلك بالعمل على تأهيل وصيانة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ورفع مستوى الأداء وتخفيض تكاليف التشغيل وتحسين وتطوير إجراءات وأساليب العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطرق والاساليب العلمية المتطورة في ذلك وتدريب الكوادر الهندسية والفنية وتطوير اداءهم من خلال برامج ومناهج تطويرية معدة بشكل مدروس ووفق اسس علمية معتمدة بالإضافة الى ادخال الاستثمار الناجح والمدروس وفق خطط معدة مسبقاً من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص الذين تتوافر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والدراية الكافية بقطاع الطاقة وبالاقتصاد والقدرة المعاشية للمواطن العراقي بمختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية.

هذا بالإضافة الى القيام بحملات توعية المستهلكين حول ترشيد الطاقة الكهربائية وطرق الاستهلاك الامثل للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة للحد من ظاهرة هدر الكهرباء بصورة غير نظامية.

وايضاً من ضمن مشكلات هدر الطاقة تزايد اعداد المناطق العشوائية التي من شأنها ان تزيد من التجاوز على المنظومة الكهربائية والتي تعد احدى اهم التحديات التي يجب دراستها و وضع الحلول اللازمة لها-

ادارة ناجحة

اما في مجال الادارة الناجحة فلابد من تطوير نظام اداري يحقق الجودة الشاملة ويضمن التحسين المستمر للموظفين من خلال التدريب ورفع مستوى وجودة اداءهم ويركز على المشاركة الشاملة للموظفين بجعل الجميع يشاركون في العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والغاية المنشودة وهي خدمة العاملين في قطاع الكهرباء والذي ينعكس ايجاباً على خدمة المواطن العراقي فالالتزام التام للموظف يحصل فقط عندما تتم إزاحة الخوف من مكان العمل ويتم تمكينه من اداء مهامه على اكمل وجه من خلال قيام الإدارة بتأمين البيئة المناسبة له, وتوفير أنظمة العمل ذات الأداء العالي.

ولتنفيذ رؤى وبرامج الوزارة في المرحلة القادمة لابد من استغلال كافة الطاقات الموجودة في الوزارة من موظفين وعاملين كونهم على دراية باحتياجات الوزارة والوقوف على متطلباتها وهذا من شأنه ان يسهل عملية تحسين واقع الكهرباء وزيادة انتاجها وتحقيق الغاية المنشودة في الوصول الى المستوى المطلوب في خدمة المواطن العراقي وهي تجهيزه بالكهرباء الوطنية على مدار الساعة ويضمن الاستمرار بالتطور والحصول على أفضل المستويات في مجال تقديم الخدمات للمستهلك وتلبية متطلباته, مما يخفف عن كاهل المواطن في تحمل اجور المولدات الاهلية المكلفة التي يقتطعها من قوته اليومي وتسلط اصحاب النفوس الضعيفة على رقابهم من اصحاب تلك المولدات بالإضافة الى رداءة التيار الكهربائي المنتج منها وما تسببه من تلوث بيئي وضجيج يؤثر على الصحة العامة.

وهنا لابد ان تتضافر جميع الجهود في وزارة الكهرباء من مسؤولين وموظفين وعاملين في كل الوحدات لتحقيق اهداف الوزارة وطموحات المواطن العراقي, كما ولابد ان نثني على جهود جميع المنتسبين لعملهم ليل نهار من اجل توفير التيار الكهربائي في كل الظروف وعلى مدار السنة .