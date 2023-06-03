الكهرباء: الأحمال بدأت تتزايد

بغداد – الزمان

وجَّهت وزارة الكهرباء دعوةً صريحة للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مع دخول البلاد ذروة الأحمال الصيفية، إذ وُصفت رسالتها بالمهمة والملحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، أنَّ (ذروة الأحمال الصيفية بدأت تتصاعد)، مبيناً أنَّ الأمور والأحمال (لا تزال تحت السيطرة)، لكنه حذّر من أنها (تزداد بارتفاع درجات الحرارة).

وتأتي دعوة الوزارة في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تزايد الأحمال على الطاقة الكهربائية مع تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة .