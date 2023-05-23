حفر 43 بئراً في حقل مجنون لتحقيق الإكتفاء من الإنتاج النفطي

الكهرباء: إنحسار الغاز الإيراني يتسبّب بخسارة ألف ميكاواط

ميسان – علي قاسم الكعبي

النجف – سعدون الجابري

كشفت وزارة الكهرباء، عن إنحسار إطلاقات الغاز المورد عن المنطقة الجنوبية، لأسباب فنية، بحسب الجانب الايراني.

وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة تعمل على زيادة جاهزية الوحدات التوليدية بمحطاتها لدعم استقرار ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين مع ذروة الاحمال في الصيف، إلا ان امدادات الغاز المورد من ايران توقفت عن المنطقة الجنوبية)، مبيناً ان (ذلك جاء بسبب احمال محطات شط البصرة الغازية، والرميلة الغازية والاستثمارية، والنجف ومناطق الفرات الأوسط، ماادى الى خسارة المنظومة نحو الف ميكاواط من انتاجها)، واضاف ان (الوزير زياد علي فضل، اوعز بإجراء عمل مكثف مع وزارة النفط ، لتعويض مافقدته المحطات من غاز لتشغيلها، داعياً المواطنين الى ترشيد استهلاك الطاقة واستهلاك الأجهزة والإنارة بصورة اقتصادية، للسيطرة على الأحمال وضغط الكلف التشغيلية لقاء شراء الغاز).

وشغّلت الوزارة، وحدة معالجة الوقود بمحطة كهرباء المسيب الحرارية. وقال البيان ان (مديرية الوقود بالتعاون مع ملاكات انتاج الفرات الأوسط ، وشركة توزيع المنتجات النفطية انجزت اعمال تشغيل المصفى بمحطة كهرباء المسيب).

واشار الى (الاتفاق على نقل خليط الوقود من مصفى محطة المسيب لمحطة توليد كهرباء القدس الغازية، للإستفادة في ادامة الوحدات التوليدية، وتوفير وقود الـزخم تشغيل محطة توليد كهرباء شرق كربلاء)، مبيناً ان (المصفى كان متوقفاً عن العمل لفترة طويلة، وتم إعادة تشغليه وفق خطة الوزارة للمباشرة بالمشاريع المتلكئة والمعطلة وادخالها للعمل، ومشاركتها في استدامة عمل منظومة الطاقة الكهربائية).

شبكات توزيع

واتجهت الوزارة لتنظيم ملف الطاقة في العشوائيات والمناطق الزراعية بصفتهم مستهلكين، لنصب عدادات وتأهيل شبكات التوزيع واستحداث المغذيات ونصب محطات متنقلة.

وقال المتحدث بأسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح امس ان (الوزارة تسعى الى نصب العدّادات الذكية ورفع التجاوزات وإعادتها إلى المقاييس النظامية، ومحاسبة المتجاوزين على شبكة الكهرباء والممتنعين عن تسديد جباية الأجور)، لافتاً الى (عمل الفرق على إزالة التجاوزات و تشغيل برامج موحدة للإطفاء). واوضح موسى ان (المناطق الزراعية تتحول لمناطق سكنية يتم ربطها بشبكات غير نظامية مايضر بالشبكة وساعات التجهيز، مادعى الى الاستعانة بالقراءات الإلكترونية والشبكات الذكية، حسب تجارب دول الجوار وكردستان، وتفعليها بعد موافقة مجلس الوزراء).

من جهتها انجزت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، التابعة الى الوزارة، 17 بالمئة من العمل في مشروع تطوير شبكة منطقة عبادة بالعمارة.

وقال مدير فرع توزيع كهرباء ميسان، جاسم راضي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (مشروع تطوير شبكة الكهرباء في منطقة عبادة يأتي ضمن مشاريع الجهد الحكومي لتحسين واقع التيار الكهربائي)، منوهاً الى ان (ملاكات قسم تنفيذ المشاريع في الشركة، باشرت بأعمال المشروع لتطوير شبكة الضغط الواطئ في المنطقة، بإسناد قسم الهندسة الميكانيكية خلال اكثر من ثلاثة اشهر، وانجزت نسبة 17 بالمئة من المشروع)، واوضح راضي ان (الأعمال شملت نصب عمود الضغط العالي المشبك مع مدور عدد 140 وضغط واطئ مشبك مع مدور 170 ومد أسلاك المنيوم حجم 120 ملمتر بطول 20 الف متر واسلاك حجم 95 ملمتر بطول 51 الف متر، فضلاً عن نصب 11 محولة سعة 250 ك.ف مع قواطع الدورة، وتراكيب إنارة عدد 150، وقابلو بطول 500 متر، ومعدات مختلفة للشبكة الكهرباء).

عقد مبرم

على صعيد متصل، انجزت وزارة النفط، حفر 43 بئراً نفطياً جديداً بعمق اكثر من ثلاثة الاف متر في حقل مجنون. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الملاكات في شركة الحفر العراقية، انجزت حفر الابار ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة، بالتعاون مع هاليبرتون للخدمات النفطية).

وتابع ان (عمليات الحفر تمت بإستخدام جهاز حديث ذو قدرة حصانية عالية).

ووضعت الوزارة خططاً لزيادة الانتاج والاحتياطي النفطي والغازي، بدعم من الحكومة لتحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز. وذكر الناطق الرسمي بأسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح ان (الجولة الخامسة المكملة او الملحقة للجولة الخامسة المعلن عنها، تهدف لتعظيم الاحتياطي الوطني من النفط والغاز)، مؤكداً ان (هذه الجولات ستركز على التراكيب الهايدروكاربونية، لاسيما الغازية، من اجل تعظيم الإنتاج الوطني لسد الحاجة المحلية، وتحويل الفائض الى الأسواق العالمية). واشار الى ان (الاستثمار الامثل للرقع والمواقع الهايدروكاربونية تعد احدى اهداف الحكومة والوزارة لزيادة الانتاج المحلي)، مضيفاً ان (الشركات تعمل على تحويل المواقع الى حقول منتجة عبر الاستثمار حسب الخطط، لإنتاج النسب المتوقعة من انتاج الخام بمعدل 250 الف برميل يومياً، وانتاجية الغاز بمعدل الف مقمق يومياً).