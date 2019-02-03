الكهرباء: إعادة محطة الرستمية إلى الخدمة بوقت قياسي

بغداد – الزمان

اعادت ملاكات وزارة الكهرباء محطة الرستمية الثانوية 33 كي في، إلى الخدمة بوقت قياسي بعد خروجها بسبب السيول التي ضربت جسر ديالى القديم. وقالت الوزارة في بيان امس إن (الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد تمكنت من إعادة محطة الرستمية الثانوية الحاكمة إلى الخدمة بوقت قياسي، والتي تغذي مشروع الماء، وجميع محطات الصرف الصحي وتصريف المياه، لعموم مناطق شرق القناة، ومدينة الصدر). وأضافت أن (المحطة خرجت مساء الخميس بسبب السيول القادمة من محافظة ديالى والتي ضربت جسر ديالى القديم، وأدت إلى سقوط مقطع من الجسر وتضرر القابلوات الرئيسية في المحطة).واكملت امانة بغداد عن صيانة وتأهيل نفق الشرطة غربي العاصمة. وقالت في بيان امس ان (اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بنفق الشرطة انتهت)، لافتة الى ان (النفق سيكون جاهزا لحركة السير خلال اليومين المقبلين). واكدت الامانة (إكمال اعمال الإكساء الخاصة بالنفق)، مشيرة الى ان (ما تبقى هي اعمال تكميلية ستنتهي خلال اليومين المقبلين ليفتتح النفق بعدها امام حركة السير والمرور). وكانت الامانة قد اعلنت عن مباشرتها باعمال صيانة وتأهيل لنفق الشرطة، بعد تعرضه لأضرار بسبب قدم عمره التصميمي والافتراضي. وهي تجري حاليا اعمال تأهيل وصيانة نفق الباب الشرقي، وتستمر اياما عدة.