الكهرباء .. أولاً – محسن حسين

وصلت الحرارة في بغداد أمس الى 45 مئوية وابناء الشعب يعانون من انقطاعات الكهرباء كما هو الحال منذ سنوات وسنوات. لكن الذين لا يعانون مثلهم هم الفاسدون الذين لم ينفذوا خلال 20 عاما مشاريع للطاقة الكهربائية.

20 عاما ضاعت ومليارات الدولارات ضاعت في مشاريع وهمية مع ان اي عاقل يعرف ان مشكلة الكهرباء كان يمكن حلها بتلك الاموال خلال عام واحد او عامين وليس 20 عاما.

انا اعتقد ان حل مشكلة الكهرباء هو الطريق لحل معظم مشاكل العراق.

توفير الكهرباء يعيد كل المصانع المتوقفة ويؤدي الى تنفيذ مشاريع صناعية جديدة ومنتجات جديدة بما يخفض من استيراد نسبة كبيرة من المنتجات الرديئة من الدول الاخرى.

توفير الكهرباء في كل العراق بما فيه القرى يؤدي الى عدم هجرة المزارعين الى المدن وترك مزارعهم خاوية ليقوم الفاسدون بصفقات استيراد المنتجات الزراعيةالرديئة من الخارج.

توفير الكهرباء في المدار والجامعات والبيوت يؤدي الى عودة التعليم الى مستواه السابق ويقضي على الامية التي تفشت في العراق خلال الـ 20 عاما الماضية.

توفير الكهرباء يؤدي الى القضاء على البطالة ليجد كل عاطل فرصة عمل في الشركات الصناعية والزراعية وغيرها.

توفير الكهرباء يساعد على القضاء على معظم العمليات الارهابية ومن الواضح ان الكثير ممن انخرطوا في الجماعات الارهابية كانوا عاطلين على العمل يبحثون عن المال ولو كان فاسدا ومحرما.

توفير الكهرباء يعيد للناس الاخلاق والصدق بعد ان دمرها الظلاميون.

توفير الكهرباء يؤدي الى تحسين صحة البشر عندما تعمل المستشفيات والاطباء في اجواء مناسبة ومريحة.

توفير الكهرباء يقضي على الحرامية واللصوص الذين يمارسون كل السبل للكسب الحرام.

وبامكانكم ايها الأصدقاء اضافة امور اخرى تتحقق بتوفير الكهرباء.

الكهرباء.. الكهرباء.. هو المطلوب اولا.