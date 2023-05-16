مواصلة فك الإحمال لتخفيف الضغط على طاقة النجف
الكهرباء: إحالة خطة تشغيل الشبكات الذكية إلى مجلس الوزراء
النجف – سعدون الجابري
بغداد – الزمان
اعدّت وزارة الكهرباء، دراسة فنية وصفتها بالمتكاملة بشأن الشبكات الذكية، لافتة الى اتخاذ اجراءات بحق المتجاوزين على الشبكة وغير المسدّدين جباية الاجور. وقال المتحدث بأسم الوزارة، احمد موسى العبادي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة توجهت الى تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية كجزء من المستهلكين، الى جانب نصب عدّادات الكترونية لتنظيم العشوائيات وتأهيل شبكات التوزيع واستحداث المغذيات، ونصب محطات ثابتة ومتنقلة).
ازالة التجاوزات
مبيناً ان (الفرق تعمل بصورة دورية على إزالة التجاوزات وتنظيم الاشتراكات غير النظامية، وتوحيد الشبكات المتقابلة والمتداخلة عن طريق تشغيل برامج موحدة للإطفاء والتشغيل، ومنع اي اعمال صيانة خلال تشغيل المغذيات الكهربائية، للحد من التجاوزات)، واشار الى ان (الوزارة اتخذت اجراءات قانونية مع المتجاوزين على شبكات الطاقة، منها إبلاغ المواطنين وإقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين في حال عدم الالتزام، مع فرض غرامات بأثر رجعي على الممتنعين او المستمرين بالتجاوز على الشبكة)، مضيفاً ان (الممتنعين عن دفع اجور الكهرباء، سيتسلمون انذاراً اولياً وثانياً ثم إنذاراً ثالثاً، بعد ذلك يتم قطع التيار الكهربائي في حال عدم الاستجابة، وإقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين والممتنعين عن تسديد الجباية)، واوضح موسى ان (الكهرباء ستتوجه الى القراءات الالكترونية والشبكات الذكية، حيث انتهت من إعداد دراسة فنية متكاملة حسب انظمة عالمية وتجارب في كردستان ودول الجوار، وستُرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها). واصدرت الوزارة توضحياً بشأن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة المحمودية في بغداد. وقال بيان امس ان (انقطاع التيار في مناطق المحمودية والغريري، يأتي بسبب اعمال فنية تنفذها ملاكات الوزارة لربط وتشغيل محولة القدرة الذاتية الخامسة التي تم نصبها حديثاً في محطة الرشيد التحويلية لتوسعة شبكة الطاقة)، لافتاً الى ان (المحولة ستحقق سعة كافية لمعالجة جزء كبير من الزخم على الشبكة الكهربائية، الى جانب إعادة التجهيز خلال الساعات القليلة المقبلة)، وبحث النائب الثاني لمحافظ كربلاء، علي الميالي، مع مدير مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، الحصّة الفعلية من الطاقة الكهربائية والتزايد المستمر في استهلاكها.
حصة الطاقة
وذكر في تصريح تابعته (الزمان) ان (الاجتماع جاء لإعادة احتساب نسبة الحصة الطاقة الكهربائية في برنامج الأحمال البالغة 5.8 بالمئة، بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة، نتيجة تزايد الأحمال وفقاً لتزايد عدد السكان بالمحافظة)، مؤكداً ان (المحافظة ستطالب بإحتساب قيمة الاستثناءات خارج حصتها). على صعيد متصل، واصلت كهرباء النجف، أعمال فك الإختناقات واصلاح العوارض الفنية الطارئة للشبكة الكهربائية. واوضح مدير فرع توزيع كهرباء النجف، صفاء عبد الزهرة الخالدي، في تصريح امس ان (الملاكات في شعبة صيانة القابلوات فرع توزيع الكهرباء، التابعة الى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط ، مستمرة في معالجة وتخفيف الضغط على الخطوط الناقة، و صيانة العوارض الفنية للشبكة عبر إصلاح مغذيات متنقلة البراكية 33 ك ف، والمصطفى ونصر 5 من محطة المكرمة 11 ك ف، ومحطة العتبة، الى جانب مناقلة مغذي الترشيد الى محطة الكرار، لتنظيم محطة الشرطة ، بالتعاون مع قطاع كهرباء النجف الجنوبي).