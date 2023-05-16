مواصلة فك الإحمال لتخفيف الضغط على طاقة النجف‮ ‬

الكهرباء‮: ‬إحالة خطة تشغيل الشبكات الذكية إلى مجلس الوزراء‮ ‬

النجف‮ – ‬سعدون الجابري‮ ‬

بغداد‮ – ‬ الزمان‮ ‬

اعدّت وزارة الكهرباء،‮ ‬دراسة فنية وصفتها بالمتكاملة بشأن الشبكات الذكية،‮ ‬لافتة الى اتخاذ اجراءات بحق المتجاوزين على الشبكة وغير المسدّدين جباية الاجور‮. ‬وقال المتحدث بأسم الوزارة،‮ ‬احمد موسى العبادي،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الوزارة توجهت الى تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية كجزء من المستهلكين،‮ ‬الى جانب نصب عدّادات الكترونية لتنظيم العشوائيات وتأهيل شبكات التوزيع واستحداث المغذيات،‮ ‬ونصب محطات ثابتة ومتنقلة‮).‬

ازالة التجاوزات

مبيناً‮ ‬ان‮ (‬الفرق تعمل بصورة دورية على إزالة التجاوزات وتنظيم الاشتراكات‮ ‬غير النظامية،‮ ‬وتوحيد الشبكات المتقابلة والمتداخلة عن طريق تشغيل برامج موحدة للإطفاء والتشغيل،‮ ‬ومنع اي‮ ‬اعمال صيانة خلال تشغيل المغذيات الكهربائية،‮ ‬للحد من التجاوزات‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬الوزارة اتخذت اجراءات قانونية مع المتجاوزين على شبكات الطاقة،‮ ‬منها إبلاغ‮ ‬المواطنين وإقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين في‮ ‬حال عدم الالتزام،‮ ‬مع فرض‮ ‬غرامات بأثر رجعي‮ ‬على الممتنعين او المستمرين بالتجاوز على الشبكة‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬الممتنعين عن دفع اجور الكهرباء،‮ ‬سيتسلمون انذاراً‮ ‬اولياً‮ ‬وثانياً‮ ‬ثم إنذاراً‮ ‬ثالثاً،‮ ‬بعد ذلك‮ ‬يتم قطع التيار الكهربائي‮ ‬في‮ ‬حال عدم الاستجابة،‮ ‬وإقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين والممتنعين عن تسديد الجباية‮)‬،‮ ‬واوضح موسى ان‮ (‬الكهرباء ستتوجه الى القراءات الالكترونية والشبكات الذكية،‮ ‬حيث انتهت من إعداد دراسة فنية متكاملة حسب انظمة عالمية وتجارب في‮ ‬كردستان ودول الجوار،‮ ‬وستُرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها‮). ‬واصدرت الوزارة توضحياً‮ ‬بشأن انقطاع التيار الكهربائي‮ ‬بمنطقة المحمودية في‮ ‬بغداد‮. ‬وقال بيان امس ان‮ (‬انقطاع التيار في‮ ‬مناطق المحمودية والغريري،‮ ‬يأتي‮ ‬بسبب اعمال فنية تنفذها ملاكات الوزارة لربط وتشغيل محولة القدرة الذاتية الخامسة التي‮ ‬تم نصبها حديثاً‮ ‬في‮ ‬محطة الرشيد التحويلية لتوسعة شبكة الطاقة‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى ان‮ (‬المحولة ستحقق سعة كافية لمعالجة جزء كبير من الزخم على الشبكة الكهربائية،‮ ‬الى جانب إعادة التجهيز خلال الساعات القليلة المقبلة‮)‬،‮ ‬وبحث النائب الثاني‮ ‬لمحافظ كربلاء،‮ ‬علي‮ ‬الميالي،‮ ‬مع مدير مديرية توزيع الكهرباء في‮ ‬المحافظة،‮ ‬الحصّة الفعلية من الطاقة الكهربائية والتزايد المستمر في‮ ‬استهلاكها‮. ‬

حصة الطاقة

وذكر في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬الاجتماع جاء لإعادة احتساب نسبة الحصة الطاقة الكهربائية في‮ ‬برنامج الأحمال البالغة‮ ‬5.8‮ ‬بالمئة،‮ ‬بما‮ ‬يتناسب مع الزيادة الحاصلة،‮ ‬نتيجة تزايد الأحمال وفقاً‮ ‬لتزايد عدد السكان بالمحافظة‮)‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان‮ (‬المحافظة ستطالب بإحتساب قيمة الاستثناءات خارج حصتها‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬واصلت كهرباء النجف،‮ ‬أعمال فك الإختناقات واصلاح العوارض الفنية الطارئة للشبكة الكهربائية‮. ‬واوضح مدير فرع توزيع كهرباء النجف،‮ ‬صفاء عبد الزهرة الخالدي،‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الملاكات في‮ ‬شعبة صيانة القابلوات فرع توزيع الكهرباء،‮ ‬التابعة الى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط‮ ‬،‮ ‬مستمرة في‮ ‬معالجة وتخفيف الضغط على الخطوط الناقة،‮ ‬و صيانة العوارض الفنية للشبكة عبر إصلاح مغذيات متنقلة البراكية‮ ‬33‮ ‬ك ف،‮ ‬والمصطفى ونصر‮ ‬5‮ ‬من محطة المكرمة‮ ‬11‮ ‬ك ف،‮ ‬ومحطة العتبة،‮ ‬الى جانب مناقلة مغذي‮ ‬الترشيد الى محطة الكرار،‮ ‬لتنظيم محطة الشرطة‮ ‬،‮ ‬بالتعاون مع قطاع كهرباء النجف الجنوبي‮). ‬