العراق يحقّق بإرسالية مشبوهة بعد نجاح الأردن في ضبط أضخم شحنة مخدّرات

الكمارك تتخذ إجراءات وتقرّر سحب يد مدير طريبيل و 6 موظفين

بغداد – ابتهال العربي

عمان – رند الهاشمي

قررت الهيئة العامة للكمارك ،سحب يد مدير كمرك طريبيل واحالته الى التحقيق مع ستة موظفين اخرين بشأن التقصير في عملهم بعد تبليغ الجانب الاردني عن ارسالية مشبوهة ،ضبطت خلالها السلطات ،اضخم كمية مخدرات قادمة من الأراضي العراقية ، كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع معاون مدير عام الهيئة حبيب عبود جاء فيها (تقرر تشكيل لجنة لغرض التحقيق في الارسالية التي ضبطت من قبل الجانب الاردني)، واضاف انه (مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي ، قرر سحب يد مدير كمرك طريبيل و6 موظفين اخرين واحالتهم الى التحقيق)، واوصى الزبيدي بحسب الوثيقة (باتخاذ الاجراءات القانونية على موظف السونار التابع لهيئة المنافذ الحدودية لتقصيرهم في عملهم). وضبطت السلطات الاردنية في وقت سابق ،ما يعادل ألف كيلوغرام من حبوب الكبتاغون ،كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر. وقال مصدر في دائرة الكمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، ان (ملاكات الكمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ،أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كليوغرام)، واشار الى انه (بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات اجنبية ،وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر)، وتابع انه (عثر على نحو 509 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى ،ونحو 483 كيلوغرام في الشاحنة الثانية). وكان مدير عام الكمارك الأردنية اللواء جلال القضاة ،قد اكد ان (الكمارك والأجهزة الأمنية تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها). في غضون ذلك ، ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، مسافرا بحوزته حبوب مخدرة في منفذ الشلامجة.واشار بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بتوجيه من رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي ،بمتابعة ملف المخدرات من خلال إحكام السيطرة والتفتيش الدقيق للمسافرين والبضائع، تم إلقاء القبض على مسافر عراقي الجنسية بواجب مشترك من قبل مفرزة شرطة الكمارك ومنتسبي منفذ الشلامجة الحدودي في صالة تفتيش المسافرين القدوم)، واضاف انه (تم ضبط بحوزته حبوب مخدرة مختلفة الأنواع)، مؤكدا (تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات على مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقة). وفي صلاح الدين، اصدر رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ، توجيهات للقوات الأمنية في المحافظة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (يارالله تفقد قاطع عمليات صلاح الدين وأطلع ميدانياً على آخر الاستعدادات والعمليات الاستباقية لمواجهة الاعتداءات الداعشية)، مشددا على ( ضرورة رفع مستوى الجهد الاستخباري والعمل التعرضي على أوكار الإرهابيين وعدم إعطاء اي فرصة لبقاياهم المهزرمة لتنفيذ اي عملية تهدد أمن واستقرار المواطنين)، داعيا القيادات العسكرية الى ( التواجد الميداني في قواطع العمليات).