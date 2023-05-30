الكلداني يبحث الإستحقاقات الدستورية للمسيحيين

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس حركة بابليون ريان الكلداني ،مع رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك في العراق المنتخب من قبل بابا الفاتيكان نرسيس جوزيف زاباريان ،أوضاع المكون المسيحي في البلاد ومناطق سهل نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكلداني يرافقه مستشاري رئيسي الوزراء نوفل بهاء والبرلمان برهان الدين اسحق ، رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك في العراق،وجرى التطرق الى اوضاع المسيحيين في البلاد)، واضاف ان (الكلداني ناقش الاستحقاقات الدستورية للمكون المسيحي واهمية المطالبة بحقوقهم المشروعة ودعم مطالبهم في البرلمان والحكومة)، واكد الكلداني ان (حركته تعمل جاهدة من خلال تواجدها السياسي لدعم الاستحقاقات الدستورية لأبناء المكون ودعم الاستقرار في مناطقهم ،فضلاً عن دعم الحركة للجهود الحكومية تجاه ابناء الشعب من كافة المكونات ومنها المكون المسيحي).

من جانبه ، رحب المطران نرسيس جوزيف زاباريان (بزيارة الكلداني ،واشاد بنهج الحركة الوطني). فيما استقبل الكلداني، وفداً من الامم المتحدة برئاسة مدير الشؤون السياسية مانوج ماثيو ، بحضور رئيس الكتلة في البرلمان أسوان الكلداني والنائب هبه القس ومستشار رئيس مجلس النواب .

اوضاع سياسية

وذكر البيان ان (اللقاء بحث الأوضاع السياسية ، ودور الحكومة في الحفاظ على التنوع المكوناتي والديني في عموم البلاد، كما ناقش مع أعضاء الوفد أوضاع المكونات المختلفة ومنها المكون المسيحي وأهمية أستحقاقاتهم الدستورية) وشدد الكلداني على (تعزيز أواصر المحبة والسلام بين كافة المكونات ،والتركيز على دعم الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني ).

بدورهه، اعرب رئيس الوفد عن (شكره وتقديره الكلداني ،ودوره في الحفاظ على المكون المسيحي والمكونات الأخرى في البلاد لتحقيق الاستقرار وسبل العيش الكريم لأبناء الشعب).