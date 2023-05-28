الكلداني يبارك بتنصيب بطريرك الكنيسة الآشورية القديمة

بغداد – فائز جواد

بارك رئيس حركة بابليون ريان الكلداني ، بتنصيب كيوركيس الثالث يونان ،بطريركا للكنيسة الأشورية القديمة في العراق والعالم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (الكلداني زار الكنيسة الاشورية القديمة ببغداد لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تنصيب البطريرك الجديد مار كيوركيس الثالث يونان بحضور اسقف العراق والشرق الاوسط مار شمعون دانيال ومدبر الكرسي البطريركي مار ياقو وراعي كنائس بغداد الاب شمعون)، واعرب عن تمنياته له (بالتوفيق في عمله لخدمة الكنيسة وأبناء المكون في عموم البلاد)، مؤكدا (أهمية توحيد الجهود وخدمة أبناء المكون واستحقاقاتهم الدستورية والحفاظ على تواجدهم). من جانبه ،اعرب مار كيوركيس الثالث يونان عن (شكره وتقديره للخطوات التي قامت بها حركة بابليون للحفاظ على أبناء المكون المسيحي وحكمتها الوطنية في الدفاع عن العراق وشــــــعبه ).