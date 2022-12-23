الكفاءة والنزاهة والفساد – صلاح الدين الجنابي

الكفاءة والنزاهة ليست كلمات يطلقها هذا الإعلامي أو ذاك السياسي أو تلك الجهة لتلميع صورة أحد المسؤولين أو المرشحين أو …….، الكفاءة والنزاهة سياسات وعمليات واجراءات وقرارات تفضي الى نتائج تدل على هذه الكلمات الكبيرة في المعنى والملموسة والمشاهدة في التطبيق، فاذا طبقت بدقة ومهنية وجودة عالية تنعكس جرياناً منتظماً واستقراراً لعمليات النظام ورضاً والتزاماً على المجتمع، أما اذا كانت مجرد كلمات فيعريها ويكفشها الفساد وفضائح الصفقات والتعاملات المشبوهة ويكون لها أثر وبائي ومدمر على ثقافة وقيم المهن والمجتمع. (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) الفجر).