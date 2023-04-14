الكفاءات والنخب العراقية – مظفر عبد العال

اتيحت لي فرصة التواجد في عدد من البلدان العربية والاجنبية خلال السنوات الماضية وتعرفت من خلال هذه الجولات على كفاءات ورجال اعمال من هذه الدول , والذين للامانة اشادوا بالعراقيين وكفائتهم وقدراتهم على الخلق والابداع ولمختلف الاختصاصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والانسانية ، وللامانة لم اجد من هؤلاء الناس من يذكر بالسوء اي عراقي فالعراقيين ملتزمين بتطبيق قوانين تلك البلدان وحريصين على التعامل معها وتطبيقها وكانهم من ابناء ذلك البلد اذ دائما مانجد الاشارة بالبنان الى الكفاءات العراقية ولم يختلف على ذلك اثنان في هذه البلدان يحيطونهم دائما بالرعاية والاهتمام ، اما عن الكفاءات العلمية من اساتذة جامعة او مهن اخرى الطبية والهندسية كما ذكرنا تجدهم دائما متقدمين. على أقرانهم بكل فخر واعتزاز، وبلا تكبر او غرور اذ تجد ان هذه البلدان تعتز بهم وتوفر لهم كل مستلزمات التطبيق العلمي وتوفير الخدمات الأساسية و الضرورية سواء في مجال العمل او الحياة المعاشية والعيش بكرامة. ، ما نريد قوله هل يمكن لدولتنا ان تلتفت الى نفسها وتتخلص من الاحقاد وتهيئ لمثل هذه الكفاءات فرص العيش الكريم ودعوة الجميع من اجل بناء العراق ام ان الامراض ما زالت تسري في النفس البشرية والانانية سلوك لدى البعض ممن تتاح لهم فرصة القرار المسؤول الذي يعنيه سعادة الشعب وتقدم البلد والحرص على استثمار هذه الكفاءات العلمية في بناء الوطن والرائع بذلك ان اكثر هذه النخب هي من خريجي الجامعات العراقية ومنهم من تفوق على اقرانه في جامعات. اجنبية ففي تلك الحالتين يظهر التميز والتفوق والشواهد كثيرة ومتعددة ومتنوعة التي يتسم به العراقي ليكون قدوة ونبراس للاخرين من اقرانه