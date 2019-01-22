الكعبي يدعو أعضاء مجلس بغداد إلى الإحتكام للقضاء لحل الخلافات

الكعبي يدعو أعضاء مجلس المحافظة إلى الإحتكام للقضاء لحل الخلافات

تحذير من غرق بغداد في الموسم المقبل

بغداد – قصي منذر

حذر عضو في مجلس محافظة بغداد من غرق العاصمة في الموسم المقبل جراء ضعف البنى التحتية، فيما دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اعضاء المجلس الى الاحتكام للقضاء من اجل حل خلافاتهم . وقال عضو مجلس بغداد نزار السلطان في تصريح امس ان (الهدف من انشاء قناتي الجيش والشرطة كان حماية بغداد من الفيضانات الا ان العاصمة تواجه خطورة الفيضانات في العام المقبل من جهة القناتين)، موضحا ان (بغداد منذ تسعينات القرن الماضي لم تشهد أي تحديث أساسي للتصميم، اذ غادرنا التخطيط العمراني منذ أكثر من 28 سنة ولم تدخل أي دراسة استشارية لتحديث استخدامات الأرض في العاصمة الى يومنا هذا).وأضاف ان ( كل المتبنيات القطاعية اعتمدت على مشروع مؤسسة بول سيرفس الذي انتهت مدته في عام 2000 ومازال جزء منه غير مكتمل نتيجة الحروب التي خاضها النظام البائد)، مشيرا الى ان (عام 1984 شهد اجراء مجموعة شركات – جي. سي.سي.أف – اليابانية دراسات استمرت الى سنة 1990 وعندما دخل العراق في حرب الخليج غادرت الشركة واخذت جميع الملفات معها).وتابع ان (متبنيات الدراسات الاستشارية الهدف منها الوصول الى قانون يحفظ الفعاليات القطاعية واستخدامات الأرض)، لافتا الى ان(الرصيد السكني في بغداد هو صفر منذ 2003 بموجب بول سيرفس وبالنتيجة فإن ماتبقى من الرصيد السكني قطع الى الى أراض وزعت بين المواطنين). وبحسن السلطان فإن (المتنفذين وصانعي القرار بالدولة العراقية ذهبوا باتجاه الضغط على اللجنة العليا للتصميم الأساسي وغيروا استخدام أراضي في مناطق حيوية مثل زيونة وشارع فلسطين والجادرية وغيرها ممن لا تصلح للسكن والمسؤول الاساس عن كل هذا امانة بغداد)، مؤكدا (وجود ضغوط سياسية ومجاملات على حساب المساحات الخضر في بغداد)، محذراً من انه (اذا بقي هذا التوسع فسيقضي على جميع المساحات الخضر في العاصمة). في غضون ذلك، اكد الكعبي خلال جلسة البرلمان امس ضرورة ان (يحل مجلس بغداد اية مسألة خلافية بموازاة رفض اي قرارات مخالفة للقوانين) ، حاثاً المجلس (على الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية والعمل على مراجعة قراراته وتصويب اعمالهم من اجل خدمة محافظة بغداد). ويواجه مجلس بغداد خلافات شديدة بشأن منصب المحافظ في ظل عقد جلستين مختلفتين للمجلس وانتخاب شخصيتين مختلفتين لمنصب المحافظ. على صعيد متصل عدَ الخبير القانوني طارق حرب تصويت مجلس محافظة واسط على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً، باطلا لكونه جاء بعد صدور مرسوم جمهوري يتضمن تعيينه.وقال حرب في تصريح امس (عند صدور مرسوم جمهوري بتعيين محافظ فليس لمجلس المحافظة التصويت على إلغاء الاختيار وانما له الاستجواب والإقالة لأن قرار المجلس في هذه الحالة لا يلغي المرسوم الجمهوري الصادر بتعيين المحافظ فيبقى المرسوم الجمهوري نافذا والمحافظ بمنصبه)، موضحا ان (المرسوم الجمهوري هو الفيصل بالقضية وبعد صدوره في تعيين محافظ واسط فإن قرار مجلس المحافظة لا قيمة له).