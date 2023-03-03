الكشف عن ممر خفي بطول تسعة أمتار داخل الهرم الأكبر

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬مصر‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬ممر‭ ‬خفي‭ ‬في‭ ‬هرم‭ ‬خوفو‭ (‬الهرم‭ ‬الأكبر‭) ‬في‭ ‬الجيزة‭ ‬قرب‭ ‬القاهرة،‭ ‬بطول‭ ‬تسعة‭ ‬أمتار‭ ‬وعرض‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬مترين،‭ ‬بنتيجة‭ ‬مشروع‭ ‬بحثي‭ ‬دولي‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة،‭ “‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ممر‭ ‬جملوني‭ (‬تصميم‭ ‬هندسي‭ ‬مضلّع‭ ‬أشبه‭ ‬بالجزء‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬المثلث‭) ‬بالوجه‭ ‬الشمالي‭ ‬لهرم‭ ‬الملك‭ ‬خوفو‭ ‬الأكبر،‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬9‭ ‬أمتار،‭ ‬وعرضه‭ ‬حوالى‭ ‬2‭,‬10‭ ‬متر‭”.‬‮ ‬

وجرى‭ ‬التوصل‭ ‬لهذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬ScanPyramids‭ (“‬سكان‭ ‬بيراميدز‭”) ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬جامعات‭ ‬دولية‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬فرنسا،‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وكندا‭ ‬واليابان،‭ ‬ومجموعة‭ ‬خبراء‭ ‬مصريين،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬لجنة‭ ‬علمية‭ ‬وأثرية‭ ‬دولية‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الآثار‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬زاهي‭ ‬حواس‭.‬

ويعتمد‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مسح‭ ‬لداخل‭ ‬الهرم‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطورة‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الحفر،‭ ‬لاكتشاف‭ ‬فراغات‭ ‬أو‭ ‬بنى‭ ‬داخلية‭ ‬محتملة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬ومحاولة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬البناء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غامضة‭. ‬وقد‭ ‬شُيد‭ ‬هرم‭ ‬خوفو‭ ‬المعروف‭ ‬بالهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬146‭ ‬مترا،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬عجائب‭ ‬الدنيا‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬القديم،‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬هضبة‭ ‬الجيزة‭ ‬غرب‭ ‬القاهرة،‭ ‬ويحوي‭ ‬ثلاث‭ ‬غرف‭ ‬معروفة،‭ ‬وقد‭ ‬بُني‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬باقي‭ ‬أهرامات‭ ‬مصر‭ ‬كمقبرة‭ ‬للفرعون‭.‬

وخوفو‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬فراعنة‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭ ‬الرابعة‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬حواس‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬إنه‭ “‬محتمل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭ ‬يحمي‭ ‬شيئا‭… ‬وفي‭ ‬اعتقادي‭ ‬الشخصي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬غرفة‭ ‬الدفن‭ ‬الخاصة‭ ‬بالملك‭ ‬خوفو‭”.‬

كما‭ ‬رد‭ ‬حواس‭ ‬على‭ ‬ادعاءات‭ ‬ازداد‭ ‬التداول‭ ‬بها‭ ‬أخيراً‭ ‬تشكك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المصريون‭ ‬القدماء‭ ‬هم‭ ‬البناة‭ ‬الحقيقيون‭ ‬لأهرام‭ ‬الجيزة،‭ ‬قائلا‭ “‬أود‭ ‬أن‭ ‬أحضر‭ ‬حجرا‭ ‬من‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬وأضعه‭ ‬في‭ ‬فم‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الهرم‭ ‬بناه‭ ‬الفضائيون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حضارة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ .. ‬هذا‭ ‬الهرم‭ ‬بناه‭ ‬المصريون‭ ‬القدماء‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬وثائق‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬البردي‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك‭. ‬ويجري‭ ‬التداول‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بنظريات‭ ‬يشكك‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المصريين‭ ‬القدماء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الأهرام،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مؤيدي‭ “‬الحركة‭ ‬المركزية‭ ‬الإفريقية‭” (‬أفروسنتريك‭) ‬الذين‭ ‬يروجون‭ ‬لادعاءات بأن‭ ‬أصل‭ ‬الحضارة‭ ‬المصرية‭ ‬إفريقي،‭ ‬وأن‭ ‬بناة‭ ‬الأهرامات‭ ‬كانوا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأفارقة‭ ‬السود‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كُشف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تجويف‭ ‬داخل‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬طائرة‭ ‬تتسع‭ ‬لمئتي‭ ‬مقعد‭.‬