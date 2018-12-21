الكشف‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مشاهدي‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمونديال‭ ‬2018‭ ‬

باريس- الزمان ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة أن 1,12 مليار مشاهد تابعوا عبر الشاشات المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا في تموز/يوليو، والتي انتهت بإحراز فرنسا اللقب الثاني في تاريخها على حساب كرواتيا. وأوضح الفيفا أن «ما مجموعه 3,572 مليارات شخص، أكثر من نصف سكان العالم الذين بلغوا على الأقل الرابعة من العمر، تابعوا أهم بطولة لكرة القدم»، والتي أقيمت بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو. وأشار الاتحاد الى 3,04 مليارات مشاهد تابعوا ثلاث دقائق على الأقل، بزيادة قدرها 10,9 بالمئة عن مونديال البرازيل 2014. وتابع 2,49 ملياري شخص نصف ساعة على الأقل، بزيادة 1,95 بالمئة عن مونديال 2014. وبشأن النهائي الذي جمع بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي على ملعب لوجنيكي في موسكو (فاز الأول 4-2)، فقد تابعه «جمهور تلفزيوني إجمالي بلغ 1,12 مليار مشاهد، منهم 884,37 مليونا عبر شاشات التلفزيون، و231,82 مليونا خارج المنازل أو عبر الوسائل الرقمية». وأشار الفيفا في بيانه الى أن المعدل الوسطي للمشاهدة كان 191 مليون للمباراة الواحدة من النسخة الـ21 للبطولة، والتي أقيمت خلالها 64 مباراة.