الكشف‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مشاهدي‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمونديال‭ ‬2018‭ ‬

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬ذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‭(‬فيفا‭)‬‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬1,12‭ ‬مليار‭ ‬مشاهد‭ ‬تابعوا‭ ‬عبر‭ ‬الشاشات‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بإحراز‭ ‬فرنسا‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كرواتيا‭. ‬وأوضح‭ ‬الفيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬3,572‭ ‬مليارات‭ ‬شخص،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬بلغوا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬تابعوا‭ ‬أهم‭ ‬بطولة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬و15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭. ‬وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬3,04‭ ‬مليارات‭ ‬مشاهد‭ ‬تابعوا‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬10,9‭ ‬بالمئة‭ ‬عن‭ ‬مونديال‭ ‬البرازيل‭ ‬2014‭. ‬وتابع‭ ‬2,49‭ ‬ملياري‭ ‬شخص‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بزيادة‭ ‬1,95‭ ‬بالمئة‭ ‬عن‭ ‬مونديال‭ ‬2014‭. ‬وبشأن‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬الفرنسي‭ ‬والكرواتي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوجنيكي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬‭(‬فاز‭ ‬الأول‭ ‬4-2‭)‬،‭ ‬فقد‭ ‬تابعه‭ ‬‮«‬جمهور‭ ‬تلفزيوني‭ ‬إجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬1,12‭ ‬مليار‭ ‬مشاهد،‭ ‬منهم‭ ‬884,37‭ ‬مليونا‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون،‭ ‬و231,82‭ ‬مليونا‭ ‬خارج‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الوسائل‭ ‬الرقمية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الفيفا‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المعدل‭ ‬الوسطي‭ ‬للمشاهدة‭ ‬كان‭ ‬191‭ ‬مليون‭ ‬للمباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الـ21‭ ‬للبطولة،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلالها‭ ‬64‭ ‬مباراة‭.‬