الكشف‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬شبكة‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬في‭ ‬العراق

بغداد‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬المرصد‭ ‬العراقي‭ ‬لضحايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر،‭ ‬الاحد،‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬شبكة‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬ببغداد‭ ‬والمحافظات‭ ‬تستدرج‭ ‬النساء‭ ‬وتستغل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والتفيات‭ ‬دون‭ ‬السن‭ ‬القانوني‭. ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬ظواهر‭ ‬جديدة‭ ‬تترسخ‭ ‬في‭ ‬تفسيخ‭ ‬المجتمع‭ ‬وتدميره‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬المخدرات‭ ‬بيم‭ ‬اوساط‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭ .‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬للمرصد‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬«وثق‭ ‬ضحايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المحصورة‭ ‬بين‭ ‬(20‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2018‭ ‬–‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬2019)‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬15‭ ‬شبكة‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استدراج‭ ‬النساء‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكات‭ ‬الدعارة،‭ ‬واستغلال‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬التسول‭ ‬بالتقاطعات‭ ‬والاسواق،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تجارة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬وتهريب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية»‭. ‬ونوه‭ ‬تقرير‭ ‬المرصد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«معظم‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬صفحات‭ ‬ومجموعات‭ ‬تديرها‭ ‬حسابات‭ ‬وهمية‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحرية‭ ‬شبه‭ ‬مطلقة»‭. ‬و‭ ‬وثّق‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭. ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬للإتجار‭ ‬بالأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬تصطاد‭ ‬ضحاياها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مستغلة‭ ‬بذلك‭ ‬عوزهم‭ ‬المادي‭. ‬كما‭ ‬وثّق‭ ‬المرصد‭ ‬وجود‭ ‬شبكتي‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬تدعيان‭ ‬امتلاكها‭ ‬مكاتب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬اتضح‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬انها‭ ‬مكاتب‭ ‬وهمية‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬(ذكور‭ ‬–‭ ‬إناث)‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوغندا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬والهند‭ ‬وبنغلادش‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬شرعية،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬موثقو‭ ‬المرصد‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬العمال‭ ‬البنغاليين‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬هروبه‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬يعود‭ ‬لأحد‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬جراء‭ ‬تعنيفه‭ ‬وسلب‭ ‬حقوقه‭ ‬المالية‭.‬

ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬وجود‭ ‬أربع‭ ‬شبكات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬تستغل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬التسول‭ ‬بالتقاطعات‭ ‬والشوارع‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬الظرف‭ ‬الصحي‭ ‬والإنساني‭ ‬للضحايا،‭ ‬حيث‭ ‬تجبرهم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬متواصلة‭ ‬وبشكل‭ ‬يومي،‭ ‬ولا‭ ‬تتورع‭ ‬تلك‭ ‬الشبكات‭ ‬عن‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬ساعات‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬الشارع‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬تعمل‭ ‬شبكة‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬بمحافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬على‭ ‬اصطياد‭ ‬أطفال‭ ‬وصبية‭ ‬واستغلالهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬اللواط‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دولار‭ ‬لليوم‭ ‬الواحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعمل‭ ‬شبكة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مراهقين‭ ‬دون‭ ‬السن‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المحافظة‭ ‬لممارسة‭ ‬اللواط‭.‬

ويجدد‭ ‬المرصد‭ ‬العراقي‭ ‬لضحايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة‭ ‬لبذل‭ ‬جهود‭ ‬أكبر‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬ومعالجة‭ ‬أسبابها‭ ‬وتوفير‭ ‬ملاذات‭ ‬آمنة‭ ‬للضحايا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬العليا‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر،‭ ‬واللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬كما‭ ‬يشد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬وإيقاع‭ ‬أشد‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬