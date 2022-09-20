الكشف‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬إحصائية‭ ‬لعدد‭ ‬النمل‭ ‬وأنواعه‭ ‬في‭ ‬العالم

النملة‭ ‬الواحدة‭ ‬تؤدي‭ ‬أدواراً‭ ‬معقدة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬مليار‭ ‬نملة‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬توفّر‭ ‬تقديرا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬الحشرات‭.‬

ويُعتبر‭ ‬تعداد‭ ‬النمل‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أمرا‭ ‬مهما‭ ‬يسمح‭ ‬بتقويم‭ ‬العواقب‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يحدثها‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬موطنها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

يؤدي‭ ‬النمل‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬حيثما‭ ‬كان‭ ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬كوسيلة‭ ‬لنشر‭ ‬بذور‭ ‬النباتات‭ ‬وكمضيف‭ ‬لبعض‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬وكمفترس‭ ‬أو‭ ‬فريسة‭ ‬لحيوانات‭ ‬أو‭ ‬حشرات‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬العلمية‭ ‬Proceedings‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬National‭ ‬Academy‭ ‬of‭ ‬Sciences،‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬نتائج‭ ‬465‭ ‬دراسة‭ ‬حددت‭ ‬عدد‭ ‬النمل‭ ‬محليا،‭ ‬على‭ ‬الارض‭. ‬واستخدمت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬تقنيتين‭ ‬معياريتين‭: ‬وضع‭ ‬مصائد‭ ‬تلتقط‭ ‬النمل‭ ‬المار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬معينة،‭ ‬وتحليل‭ ‬عدد‭ ‬النمل‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الشجر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وبالتالي‭ ‬تقدر‭ ‬الكتلة‭ ‬الحيوية‭ ‬الإجمالية‭ ‬للنمل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ب12‭ ‬مليون‭ ‬طن‭. ‬وهذه‭ ‬الكتلة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الكتلة‭ ‬الحيوية‭ ‬للطيور‭ ‬البرية‭ ‬والثدييات‭ ‬مجتمعة،‭ ‬وهي‭ ‬تشكل‭ ‬20‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الكتلة‭ ‬الحيوية‭ ‬للإنسان‭. ‬وإذا‭ ‬أجريت‭ ‬دراسات‭ ‬استقصائية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القارات،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬قدّمت‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أيا‭ ‬منها،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬أن‭ “‬العدد‭ ‬الفعلي‭ ‬للنمل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭” ‬وفق‭ ‬الدراسة‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬سد‭ ‬هذه‭ ‬الثغرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬صورة‭ ‬كاملة‭”.‬

وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15700‭ ‬نوع‭ ‬أو‭ ‬نوع‭ ‬فرعي‭ ‬من‭ ‬النمل،‭ ‬وربما‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬لم‭ ‬يوصّف‭ ‬بعد‭… ‬وهي‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أرجاء‭ ‬الكوكب‭.‬

لكنّ‭ ‬حوالى‭ ‬ثلثي‭ ‬عدد‭ ‬النمل‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬نظامين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬البيئية‭: ‬الغابات‭ ‬المدارية‭ ‬والسافانا،‭ ‬كما‭ ‬خلصت‭ ‬الدراسة‭.‬

ويخطط‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لدرس‭ ‬العوامل‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬كثافة‭ ‬تجمعات‭ ‬النمل‭.‬