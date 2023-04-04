الكرملين يتوعد بالرد وبلينكن يدعو لانضمام سريع للسويد بعد فنلندا للأطلسي

موسكو‭- ‬بروكسل‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تركيا‭ ‬والمجر‭ ‬الى‭ ‬الموافقة‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬انضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬رسمياً‭ ‬الى‭ ‬الحلف‭.‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إثر‭ ‬احتفال‭ ‬رُفع‭ ‬خلاله‭ ‬علم‭ ‬فنلندا‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬‮«‬نشجّع‭ ‬تركيا‭ ‬والمجر‭ ‬على‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬بروتوكولات‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير،‭ ‬بحيث‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

وتوعد‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باتخاذ‭ ‬‮«‬اجراءات‭ ‬مضادة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬واصفا‭ ‬توسيع‭ ‬الحلف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مساس‭ ‬بأمن‮»‬‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬للوضع‭. ‬توسيع‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬يشكل‭ ‬مساسا‭ ‬بأمننا‭ ‬وبمصالحنا‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يضطرنا‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬مضادة‭. ‬سنتابع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭ (…) ‬كيف‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬تهديدا‭ ‬لنا‭. ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بذلك‭. ‬سيعرض‭ ‬جيشنا‭ (‬تطورات‭) ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬اعتمادها‭ ‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬العسكري‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬انضمت‭ ‬فنلندا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬استراتيجي‭ ‬كان‭ ‬سببه‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬بالحدث‭ ‬‮«‬التاريخي‮»‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أعضاء‮»‬‭ ‬الحلف‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬دولتان‭ ‬هما‭ ‬تركيا‭ ‬والمجر‭. ‬وقال‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يوم‭ ‬تاريخي‭ ‬لفنلندا‭ ‬ولحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (…). ‬الآن،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬اتّخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمّ‭ ‬السويد‭ ‬أيضاً،‭ ‬حتّى‭ ‬نتمكّن‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬موحّد‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وحول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬اجتماع‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬عن‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬إضافية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬وحصص‭ ‬تموينية‭.‬

وقال‭ ‬كليفرلي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنّ‭ ‬عدوانها‭ ‬سيقسّمنا‭. ‬ولكن‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬مرتبطون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬وحازمون‭ ‬في‭ ‬دفاعنا‭ ‬عن‭ ‬مبادىء‭ ‬الحرية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لنكن‭ ‬واضحين‭: ‬بابنا‭ ‬سيبقى‭ ‬مفتوحاً‭. ‬سنرحّب‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬وسنواصل‭ ‬الدفع‭ ‬باتّجاه‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‮»‬‭.‬

ويتيح‭ ‬انضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬أن‭ ‬يضاعف‭ ‬الحلف‭ ‬طول‭ ‬حدوده‭ ‬التي‭ ‬يتشاركها‭ ‬أعضاء‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬استياء‭ ‬موسكو‭.‬

وترى‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬الحلف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬التهديدات‭ ‬لأمنها‭. ‬وكانت‭ ‬رغبة‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬الحلف‭ ‬أحد‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬اليها‭ ‬موسكو‭ ‬لتبرير‭ ‬هجومها‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وتابع‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تصبح‭ ‬فنلندا‭ ‬يوما‭ ‬مناهضة‭ ‬لروسيا‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬خلاف‮»‬‭ ‬معها،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬انضمامها‭ ‬الى‭ ‬الحلف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬علاقاتنا‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬الحلف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬صديقة،‭ ‬بل‭ ‬معادية‭ ‬لروسيا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجراءات‭ ‬المضادة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬ستعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬اسلحة‭ ‬الناتو‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬ونوعيتها‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفنلندية‮»‬‭.‬

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وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجراءات‭ ‬الملموسة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬لروسيا‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬الملموسة‭ ‬لانضمام‭ (‬فنلندا‭) ‬لحلف‭ ‬الاطلسي،‭ ‬خصوصا‭ ‬نشر‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‭ ‬للناتو‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬ومنظومات‭ ‬الاسلحة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬غارات‮»‬‭.‬

وانضمت‭ ‬فنلندا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬لتصبح‭ ‬العضو‭ ‬ال31‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬بعد‭ ‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬انحياز‭ ‬عسكري‭ ‬اعتمدتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‭ ‬استراتيجية‭ ‬للحلف‭ ‬أثارت‭ ‬غضب‭ ‬روسيا‭.‬

واعتبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬انه‭ ‬بانضمامها‭ ‬الى‭ ‬الناتو،‭ ‬فإن‭ ‬فنلندا‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هويتها‮»‬‭ ‬و»اي‭ ‬استقلالية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الخارجية‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬فنلندا‭ ‬أصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الصغيرة‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬الحلف،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقرر‭ ‬شيئا،‭ ‬وتخسر‭ ‬صوتها‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬