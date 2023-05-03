الكرملين‭:‬كييف‭ ‬حاولت‭ ‬اغتيال‭ ‬بوتين

حظر‭ ‬تجول‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬واستهداف‭ ‬مستودع‭ ‬قرب‭ ‬القرم

‭ ‬كييف‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬واشنطن‭ -‬موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬أسقط‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬أطلقتهما‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬واتّهم‭ ‬كييف‭ ‬بمحاولة‭ ‬قتل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وأوضح‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬مسيّرتان‭ ‬الكرملين‭… ‬تم‭ ‬تعطيل‭ ‬الجهازين‮»‬‭ ‬واصفا‭ ‬العملية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا‭ ‬،‭ ‬ونفى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتهام‭ ‬موسكو‭ ‬لكييف‭ ‬بأنها‭ ‬حاولت‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بعدما‭ ‬اعلنت‭ ‬إسقاط‭ ‬مسيرتين‭ ‬كانتا‭ ‬تستهدفان‭ ‬الكرملين‭.‬

وصرح‭ ‬زيلينسكي‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نهاجم‭ ‬بوتين‭. ‬نترك‭ ‬ذلك‭ ‬للمحكمة‭. ‬نقاتل‭ ‬على‭ ‬أراضينا‭ ‬وندافع‭ ‬عن‭ ‬قرانا‭ ‬ومدننا‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكافية‭ ‬لعمل‭ ‬ذلك‭ .‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬تتعامل‭ ‬‮«‬بحذر‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تصريحات‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬إسقاط‭ ‬مسيرتين‭ ‬أوكرانيتين‭ ‬كانتا‭ ‬تستهدفان‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أؤكدها‭. ‬لا‭ ‬نعلم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أتعامل‭ ‬بحذر‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬الكرملين‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إن‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬استهدفتا‭ ‬الكرملين‭ ‬ليلاً،‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬أوكراني‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬موعد‭ ‬احتفال‭ ‬روسيا‭ ‬بالنصر‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

ونفت‭ ‬كييف‭ ‬الاتهام‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬نفذت‮»‬‭ ‬الهجوم‭.‬

في‭ ‬فعالية‭ ‬استضافتها‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة،‭ ‬ناقش‭ ‬بلينكن‭ ‬أيضًا‭ ‬التسريب‭ ‬الأخير‭ ‬لوثائق‭ ‬أميركية‭ ‬بالغة‭ ‬السرية‭.‬

كشف‭ ‬الخرق‭ ‬الأمني‭ ‬المحرج‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬أميركية‭ ‬بشأن‭ ‬فعالية‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬له‭ ‬كييف‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وقال‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬أبلغ‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬اثر‭ ‬التسريب‭ ‬‮«‬نأسف‭ ‬بشدة‭ ‬للكشف‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق،‭ ‬ونأخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬التزاماتنا‭ ‬ومسؤوليتنا‭ ‬تجاه‭ ‬حماية‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬جدد‭ ‬الوزير‭ ‬الدعوات‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬الصحافي‭ ‬الأميركي‭ ‬إيفان‭ ‬غيرشكوفيتش‭ ‬المحتجز‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭ ‬والذي‭ ‬تعتبره‭ ‬واشنطن‭ ‬رهينة‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬اعتقال‭ ‬موسكو‭ ‬مواطنين‭ ‬أجانب‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عزلها‭.‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالنصر‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬سيُنظم‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيرات‭ ‬استهدف‭ ‬الكرملين‭ ‬واتُهمت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراءه‭.‬‮ ‬

ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬العرض‭ ‬سيقام‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬البرنامج‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬تجوّل‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬قرب‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬مدة‭ ‬58‭ ‬ساعة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬كييف‭ ‬إنها‭ ‬أنجزت‭ ‬التحضيرات‭ ‬لهجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭.‬

في‭ ‬روسيا‭ ‬التهم‭ ‬حريق‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬مستودعاً‭ ‬للوقود‭ ‬في‭ ‬فولنا،‭ ‬القرية‭ ‬الروسية‭ ‬الواقعة‭ ‬قرب‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬جديد‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬وأعمال‭ ‬‮«‬تخريب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الاحتفالات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بذكرى‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬الى‭ ‬فنلندا،‭ ‬العضو‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬كييف‭ ‬الى‭ ‬الانضمام‭ ‬اليه‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬المحلية‭ ‬أولكسندر‭ ‬بروكودين‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬20،00‭ (‬17،00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬سيفرض‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬06،00‭ ‬صباحا‭ (‬03،00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الساعات‭ ‬ال58،‭ ‬سيمنع‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭. ‬كما‭ ‬سيمنع‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬خيرسون‭ ‬والدخول‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وبرّر‭ ‬بروكدين‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬المؤقتة‮»‬‭ ‬ب»ضرورة‮»‬‭ ‬تمكّن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بعملها‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬إعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬كييف‭ ‬إنّ‭ ‬استعداداتها‭ ‬لشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬لاستعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬تقترب‭ ‬من‭ ‬نهايتها‮»‬‭.‬

وترد‭ ‬تكهنات‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المحللين‭ ‬حيال‭ ‬موعد‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬والمنطقة‭ ‬التي‭ ‬سينطلق‭ ‬منها‭.‬

والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بباخموت‭ ‬في‭ ‬دونباس،‭ ‬مركز‭ ‬المعارك‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر،‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬مليئة‭ ‬بالتلال‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬سهول‭ ‬زراعية‭ ‬شاسعة‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬روسيا‭ ‬تحتل‭ ‬حوالى‭ ‬20‭%‬‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بينها‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

وكانت‭ ‬خيرسون‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬تحررت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مضادّ‭ ‬ناجح‭ ‬شنّته‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تتعرّض‭ ‬المدينة‭ ‬لقصف‭ ‬منتظم‭ ‬فيما‭ ‬يتواجد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬خط‭ ‬جبهة‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭.‬

والأربعاء‭ ‬أدت‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬سوبرماركت‭ ‬في‭ ‬خيرسون‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬وخمسة‭ ‬جرحى‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إيغور‭ ‬كليمينكو‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭.‬

في‭ ‬روسيا‭ ‬التهمت‭ ‬النيران‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاربعاء‭ ‬مستودع‭ ‬محروقات‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬فولنا‭ ‬الروسية‭ ‬بمنطقة‭ ‬كراسنودارسكي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬القرم‭.‬

وقال‭ ‬فينامين‭ ‬كوندراتييف‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬كراسنودارسكي‭ ‬كراي‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬القرية‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬النيران‭ ‬اشتعلت‭ ‬في‭ ‬خزّان‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬نفطية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬فولنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تمريوكسكي‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الحريق‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الخطورة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬سببه‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬جرحى‮»‬‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭.‬