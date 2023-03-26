الكرخ يكتسح الكوت في دوري اليد

بغداد- الزمان

تغلب فريق الكرخ بكرة القدم على ضيفه الكوت بنتيجة 39-26 داخل صالة الكرخ بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الـ6 من مرحلة إياب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد. ونجح الكرخ في فرض هيمنته على مجريات اللقاء، وتمكن من التفوق في الشوط الأول 19-12 قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني.وبهذه النتيجة، عوض الكرخ خسارته في الجولة الماضية أمام الشرطة المتصدر، بينما واصل الكوت مسلسل نزيف النقاط، حيث تلقى هزيمة جديدة عقب تعثره ضد الجيش.وفي ذات السياق، قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد تأجيل مباراة الجيش والخليج، لحساب الجولة الـ6 من المرحلة الثانية إلى إشعار آخر.