الكرخ يستعرض قوته والزوراء يتعادل مع نوروز في الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

حافظ فريقا الكهرباء42 والطلبة 39 على موقعيهما في جدول الترتيب العام اثر تعادلهما بهدف ضمن مباريات الدور22 للممتاز بكرة القدم ليلة امس الاول وتقدم الطلاب عن طريق علي فائز بعد مرور خمس دقائق على بداية اللعب من ضربة جزاء فيما ادرك امير فيصل التعادل للمنافس 23 قبل أن يفرط مهمين ملاخ بالفوز بإهدار ضربة جزاء د95 وفشلا الطرفين في استعادة توازنهما بعد خسارة الطلبة من كربلاء والكهرباء من اربيل وتزداد معاناة الطلاب بالمركز الخامس وقد تنتهي الأزمة بابعاد المدرب التونسي يامن الزلفاني وبات هذا تقليد للفرق الجماهيرية مع كل تراجع وربما خسارةلقاء تجعل من الانصار في حالة من القلق والضغط على الإدارة لاتخاذ إجراء سريع وعندها يكون الحل بتغير المدرب فيما استمر الكهرباء ثالثا ويكافح من أجل الاستمرار في مواقع المقدمة.

خسارة النجف

وواصل النجف مسلسل خسائرة في الدوري بتلقي الخسارة الثانية في ملعبه وبين جمهوره والثامنة في البطولة بتجرع هزيمة الكرخ بهدفين لثلاثة عندما افتتح الضيف التسجيل بعد مرور سبع دقائق بهدف جعفر عيسى وبعد دقيقتين ادرك مهدي كامل التعادل ثم تقدم الكرخ د37بهدف شهاب رزاق وعادل للمنافس مرة أخرى معين احمدد45 قبل أن يعود جعفر عيسى ويحسم الموقف للكرخ د51 الذي عاد بفوز ثمين ودعم مركزة العاشر برفع الرصيد30 ومواصةخوض مبارياته بقوة عبر مجموعة شبابية استمرت تؤدي بثقة داخل وخارج ملعبها وقبلهاتحسن الاداء في اهم اوقات المنافسة التي أخذت تمس روح فريق النجف واستمرار معاناةتحدي كل مباراة على حدة وسط توتر جمهوره امام استمرار تراجع الفريق بشكل غير متوقع وهو الاخر يريد مداواة جراحة عبر بوابة المدرب والبحث عن بديل مع تصاعد ازمة الفريق .

تعادل زاخو والزوراء

كما حافظا زاخو على مركزه الثالث عشر 25 والزوراء الرابع41 بعد تعادلهما بهدف عندما تقدم الزوراء بالهدف الجميل لعلي يوسف بضربة رأس د21 فيما ادرك حجازي ماهر التعادل د49 وكان على الزوراء ان يكون حذرا في الشوط الثاني حفاظا على توازنه لكنه لم يلعب كما ظهر في الشوط الأول وقبلها تاثر الفريق بعدد من الغيابات وسط حيرة اوديشو في اجراء التغيرات التي لم تنعكس على واقع الاداء الذي استمر دون خطورة امام اندفاع زاخو الذي نظم صفوفه وامتد مهاجما وعاد للمباراة مع بداية الشوط الثاني وخلق نوعا من الارباك للزوراء وكاد ان يترجم تفوقه لولا انقاء علي ياسين مرماه وابعاد اخطر الكرات بصعوبة .

بطولة الكاس

يبداالسعي الجاد لفريق الكرخ نحو الدفاع عن لقب الكأس عندما يواجه الامانة في الرابع عشر من الشهر الحالي ضمن مباريات الدور 16 بعد إجراء القرعة امس الاول ويامل رفع معدل التحضير من اجل مواجهة غير سهلة مع متصدر المجموعة الاولى في دوري الدرجة الأولى وبتجدد اللقاء بين الغريمين الشرطة والجوية وهذه المرة في الصراع على لقب البطولة المحلية الثانية في المواجهة التي ستشهد إقصاء أحدهما رغم أنهما سيخوضان اللقاء بجميع الضمانات ما يجعل من المنافسة على أشدها في ظل صراعمها المتواصل على صدارة الدوري وسيكونان امام نقطة التحول وكلاهما يربد البقاء من خلال موجود اللاعبين والظهور الواضح في المباريات الاخيرة وامام موقف غاية في الصعوبة بفقدان أي منهما المنافسة على اللقب المحلي الثاني في ليلة متوقع ان تكون اكثر مرارة في حلق جمهور الفريق الخاسر وهنا المشكلة.

لقاء صعب

ويواجه الطلبة اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على دهوك ويامل جمهوره تحقيق النتيجة المطلوبة والمرور من الدور المذكور دون مشكلة امام اطماع اصحاب الارض الأكثر فائدة في ملعبهم ويشهد ملعب العمارة لقاءا متكافئا بين نفط ميسان وكربلاء وكلاهما يبحث عن فرصة الفوز عندما استمر المضيف الظهور بافضل حال مع اقرانه في الدوري وإحباط هدف الضيف بالعودة بفوائد اللقاء المدعوم بعاملي الارض والجمهور.

تحدي اخر

ويواجه الوسط تحدي اخر في ظل تقهقرةفي الدوري عندما يخرج الى اربيل الافضل حاليا والمرشح لاضافة الفوز لنتائجة الاخيرة في الدوري بعد تأهيل صفوفة من قبل عباس عبيد وسيكون الحدود في لقاء تحصيل حاصل والانتقال للدور المقبل ولاذكر للمفاجأة على حساب ضيفه الشرقاط في الموقع ما قبل الاخير في المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى والمهدد بالهبوط في أسوء حال.

ويلتقي رابع المجموعة الاولى البحري مع رابع المجموعة الثانية المصافي وكل منهما يمني النفس في عبور الدور المذكور ويجد نفسه في دور اكثر اهتمام.صاحب الألقاب ويريد صاحب الالقاب الزوراء ضرب اكثر من عصفور بحجر بتعويض تعادل الدوري واستغلال لقاء الكاس بالاتجاه الصحيح في وضع يعكس اختلافه عن الفترة الأخيرة بعد عودة للمنافسات بافضلية وتحقيق النتائج المطلوبة كما ينشد الوصول لأبعد نقطة في الكاس امام توعد اهل البصرة في اللعب والفوز والمرور من بوابة الزوراء نحو الجهة الأكثر تأثيرا.

تاهل الفرق

وكان قد تاهل 16 فريق من الدور 32 بعد فوز كربلاء على الصناعة بهدف ودهوك على القاسم بفارق الركلات الترجيحية(9_8) كما ستلعب في الدور المذكور فرق البحري بعد تغلبه على الرمادي بالركلات الترجيحية(5.4) بعد تعادلهما بدون اهداف والقوة الجوية بعد تغلبه على الحر بهدفين وبطل الموسم الماضي الكرخ على الوصيف الكهرباء بفارق الركلات الارجيحية(5.4) ونفط الوسط على حيفا بهدفين كماتاهل الطلاب بعد إقصاء الديوانية بهدفين لواحد وتاهلىالحدود بدون لعب لعدم حضور الحويجة وتمكن اربيل من بلوغ الدور القادم بتغلبه على السماوة (5.6) بعد تعادلهما بهدف تمكن الامانة من أبعاد النجف بفارق الركلات الترجيحية(4.2) بعدانتهاءوقت اللقاء الاصلي بهدف وخرج النفط امام المصافي بهدففيمابلغ الشرقاط الدور القادم بفوزه على غاز الشمال بهدفين لواحد ودفعنغط البصرة بعفك خارج البطولة بهدف وتأهل صاحب الألقاب الزوراء بقهر زاخو امام جمهوره بهدف وحجز نفط ميسان مكانا له بفوزه على نوروز بهدفين لواحد والشرطة على مصافي الجنوب بستة أهداف لثلاثة وخلت مباريات الدور32 من المفاجأة قبل أن تخرج فرق الدرجة الثانية( الحر وحيفا وغاز الشمال)من البطولة فيما استمرت اربعة فرق من الدرجة الأولى ستلعب في الدور المقبل (البحري والامانة ومصافي الوسط والشرقاط).