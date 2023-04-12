الكرخ يدافع عن لقب الكأس والأمانة مع الميناء يقتربان من العودة للممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يواصل الكرخ حملة الدفاع عن لقب بطولة الكاس الذي توج بة الموسم ماضي على حساب الكهرباء الذي سقط واقصي من الدور32 قبل ايام على يد البطل نفسة بفارق ضربات الجزاء الذي سيواجه اليوم الخميس مضيفة الامانة ضمن تصفيات الدور 16 عندما تقام ثلاث مواجهات بعد تاجيل لقاء الجوبة والشرطة لسفر الاول للسعويبة لخوض لقاء الفصل امام الشباب السعودي في السادس عشر من الجاري ضمن بطولة كاس الملك سلمان الأندية الأبطال بعد انتهاء لقاء البصرة بالتعادل بهدف.

خروج المغلوب

وتقام مباريات الدور المذكور بخروج المغلوب ويدخل الفريقان إلى مباراة اليوم الخميس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه الكرخ على القاسم والتقدم ثامنا وفي الوضع الطبيعي ويامل التوازن في المنافستين كون الاولى تسير باهتمام بواقع جيد وبشكل متصاعد ومؤكد ان احمد عبد الجبار لايريد ان يقلل من اهمية المنافس الذي يمر بافضل حال متصدرا لفرق المجموعة الاولى ضمن دوري الدرجة الأولى ويقترب من حسم المهمة على أكمل أوجه في ظل سيطرته على المجموعة منذ بداية دوري الاولى واقترب كثيرا من العودة لموقعه السابق ورغبة الفريق كبيرة الاستمرار في منافسات البطو لة المحلية الثانية.

الحدود والشرقاط

ويبدو الحدود الاوفر حظا في البطولة عندما تحول للدور التالي بدون لعب لعدم حضور الحويجة و سيواصل المشوار بيسر عندما يكون في مواجهة لا تقبل المفاجأة وربما يتكرر نفس السيناريو مع ضيفه الشرقاط الذي يعاني كثيرا في منطقة هبوط الدرجة الأولى في وضع مرتبك ومحرج جدا ومصير البقاء يبدة في مهمة معقدة مع على بعد ثلاثة ادوار على انتهاء البطولة و كل الدلائل تمنح الحدود المرور بسهولة للدور المقبل بعدما توازن كثيرا واستعاد دوره في الممتاز بوضع مختلف عن المدة السابقة ومؤكد مهتم كثيرا ببطولة الكأس .

نفط ميسان وكربلاء

ويعتمد عدي إسماعيل على نفس التشكيل الذي قام بالعمل الجيد والمثير بالفوز على الطلاب بهدفين لواحد الاحد النتيجة الأبرز والإشادة الكبيرة من الانصار الذين سيدعمون مهمة الفريق الذي يحظى بفرصة الفوز والسعي للظهور الافضل في الكاس والانتقال للدور المقبل من خلال ظروف اللعب المناسبة في ان تمكنه من إسعاد جمهوره فيما يريد الضيف تغير ميزة الارض كما فعلها امام نفط البصرة و سيدخل اللقاءفي ظل اجواء الفوز الأخير ومواصلة السير بنجاح في البطولة الاخرى الى ابعد دور وكلاهما يدركان طبيعة الاختبار.

مباريات الجمعة

وتقام غد الجمعة اربع مباريات ضمن الدور نفسة وتظهر الفرصة ماثلة ومتساوية للبحري والمصافي المتكافان في مجموعتهما بنفس الموقع والسعي في تحقيق الخطوة الحاسمة الاكبر نحو الانتقال لدور الثمانية ويجد البحري الافضلية حيث عاملي الارض الجمهور لدعم جهود الفريق وخوض المهمة بثقة فيما يريد المصافي مواجهة الموقف بقوة وندية وحماس سعيا للبقاء في المنافسات التي تعني الكثير ويأتي اللقاء بعد فوز البحري على جيرانه مصافي الجنوب بثلاثية نظيفة والاخر على الجولان بهدفين .

الزوراء والبصرة

ويخوض الزوراء مواجهة ضيفه نفط البصرة برغبة الفوز لاعتبارات مختلفة لاسيما وأن لقاء الدوري انتهى بالتعادل بهدفين ولان البطولة استمرت الأقرب لصاحب القابها باربعة عشر لقبا آخرها مو سم 2018 بالفوز على الكهرباء بهدف ومحاولة دعم سجله بعد طالما الامور غير مضمونة في الدوري في ظل تباين نتائج الفريق وإهدار النقاط فيما يعود نفط البصرة من مدخل اخر ويذكر بالصعوبات التي خلقها بوجة المضيف حينما فرض علية التعادل لكن الفريقين في وضع مختلف اليوم والافضلية للزوراء بعد تجاوز شيء من الأزمة التي دخلها نفط البصرة بتلقي خسارة الارض امام كربلاء وقبلها من النجف والتراجع في الترتيب لكن بمقدوره إحراج صاحب الألقاب والقدرة على حسم المهمة .

اربيل والوسط

ويأتي لقاء اربيل والوسط بوقته طبعا للمضيف في افضل حال في ظل التقدم و التطور الذي أخذ يحققه الفريق بقيادة عباس عبيد والتحول السريع للفريق في المنافسة و التطلع إلى الظهور الافضل تحت انظار جمهوره واغتنام الفرصة بعبور بوابة الوسط المفككة وتأكيد مسعاه للفوز الذي يبحث عنه سامر سعيد بانتظار تحقيق النتيجة الاولى له مع الفريق ذهابا وآية نتيجة ستكون بعد سلسلة مباريات سلبية قلقلة وحان الوقت للظهور المطلوب رغم أن المهمة ليست بالسهلة اطلاقا .

دهوك والطلبة

ويامل الطلاب في تجاوز أزمة الدوري بعدالتأثر والتاخر في كربلاء ثم العمارة وعرقلة مسار الفريق من جولة لاخرى وسط توتر جمهوره الذي لم يتوقع الانحدار السريعة سواء في النتائج والترتيب ويامل ان تتغير الامور على يد المدر ب احمد خضير بديلا للتونسي المستقبل يأمن الزلفاني في أول مهمةصعبة لانها ستقام في معقل دهوك المستفيد منه كثيرا لابل مصدر الدعم في الدوري وينتظر ان تسير الامور بشكل جيد ة محاولة تجاوز احد الاختبارات المهمة و متوقع انتفاضة للطلاب للحد من تدني النتائج امام رغبة المضيف البقاء في بطولة الكأس الاكثر ما يظهر متوازن وقوي في ميدانه ويعي انه يقف أمام خطوة للانتقال للدور الافضل وطموحات الصراع على لقب البطولة تزامنا مع المستوى والنتائج التي حققها في المدينة التي خدمته كثيرا ويعول عليها في المنافسات الأخرى التي لا تقل أهمية من الدوري.

الدرجة الأولى

واصل الامانة متمسكة بصدارة المجموعة الاولى برصيد 32 اثر فوزه على سامراء بهدفين لواحد ضمن مباريات الدور التاسع عشر لدوري الدرجة الاولى كما استمر الصناعات وصيفا بتعادله مع الرمادي بدون اهداف وضيع البيشمركة فرصة التقدم للوصافة اثر خسارته من الدفاع المدني بهدفين لواحد ورغم خسارته باربعة اهداف لواحد استمر البحري في المركز الثالث 27 ويعاني رباعي المؤخرة من تدهور النتائج وتهديد الهبوط .

المجموعة الثانية

واصل الميناء البصري صدارة المجموعة الثانية 37 بعد فوزه العريض على الشرقاط بخمسة اهداف لهدفين واستمر ديالى وصيفا بفارق نقطة اثر فوزه بهدف على المصافي وتقدم الجولان ثالثا 31 مستــــــفيدا من تعادل مع السماوة بدون اهداف وتراجع المصافي رابع الترتيب 30 متاثرا بخسارته مام ديالى وهرب الناصرية من منطقة الهبوط اثر تغلبه على عفك بهدف ومتوقع ان تكون اخر الجولات حاسمة امام صعود اول المجموعتين ونزول فريقين لدرجة أدنى.