الكرخ يدافع عن اللقب وفوز للجوية أبرز نتائج بطولة الكأس

الناصرية- باسم الركابي

بدء الكرخ سعيه نحوالدفاع عن لقب الكأس الذي خطفه الموسم الماضي عندما تغلب على الوصيف الكهرباء بفارق الركلات الترجيحية بخمسة اهداف مقابل اربعة في اللقاء الذي جرى بينهما امس الاول ضمن مباريات الدور32 لبطولة كأس العراق بعد انتهاء المباراة بوقتهاالاصلي بتعادلهما بدون اهداف وقبلهاثار الكرخ لخسارة الدوري في المرحلة الأولى بهدف لهدفين وحقق الاهم باقصاء الكهرباء في أفضل فتراتة ليكون خارج البطولة بعد اول خطوة ويتفرغ لمنافسات الدوري التي لازال يظهر منافسا قويا يشار له باهتمام قبل أن يحقق الكرخ المطلوب على أكمل وجه ضمن رحلة الدفاع عن اللقب ويحسم المهمة و الانتقال للدور الثمن النهائي و سيكون امام فرصة أخرى لمواصلة الاستمرار في منافسات البطولة بقوة وحماس دون توقف وانتهاز المشاركة على مداها و التطلع للحفاظ على اللقب بعدتخطي حاجز صعب أسعد به ادارة النادي لتكريس الجهود لمتابعة مبارياته باهتمام.

فوز الجوية

وحقق الجوية فوزا متوقعا والتقدم خطوة نحو الصراع على اللقب عندما تغلب على الحر احد فرق الدرجة الثانية بهدفين دون رد سجلهما ويلسن وحسن رائد ومؤكد ان جثير يركز على مواصلة الجهود املا بخطف اللقب عبر تنظيم وتعزيز الخطوط والعمل باقتدار واجتهاد والتحضيرلمواجهة الدور القادم الذي تختلف مبارياته بدون الفرق المغمورة التي تكون خرجت من البطولة فيما فشل الحر في تفجير المفاجأة المنتظرة ومحاولة عرقلة المنافس في جر اللقاء للركلات الترجيحية قبل أن تقول الفوارق الكبيرة كلمتهالكن الحر دون المباراة في سجل النادي في وقت من مثله من اللاعبين الذين يعلمون مسبقا صعوبة المهمة لكن لايمكن تفويت فرصة اللعب أمام احد المرشحين للقب الجوية قبل أن كانت مناسبة سلطت فيها الأضواء على لاعب او اكثر للانتقال لفرق الاولى او الممتازة عبر بوابة الجوية التي حافظت على تماسكها والتقدم في البطولتين.

فوز الوسط

وتنفس الوسط ومعه سامر سعيد الصعداء بعد الفوز على حيفا احد فرق الدرجة الثانية ووضع حد للتعثر في نتائج الدوري الاخيرة بملعبة وخارجه وتجنب كمين الضيوف عندما تغلب بهدفين وحجز مكانا في الدور المقبل والاستمرار في مواصلة منافسات البطولة الى ابعد نقطة والاستعداد للمهمة القادمة امام اختبار آخر الدور القادم لتواجد الأقوياء فقط كما متوقع وقبلها التحضير لدخول مباريات المرحلة الثانية من الدوري التي تنطلق السبت باستقبال الكهرباء فيما سجل حيفا حضورا من خلال البطولة وهو الاخر لن يتمكن من تحقيق المفاجأة لينتقل لمنافسات الدرجة الثانية عبر بوابة الوسط بالاعتماد على التشكيل نفسه .

فوز الطلاب

بصعوبة كبيرة لابل بشق الانفس تغلب الطلاب على الديوانية بهدفين لواحد عندما استمر الضيف متقدما بهدف خالد الدردور د51 قبل التنازل عن فوز في المتناول بعدما عاد الطلاب للمباراة بهدف محمد جواد د89 مارفع من نشاطهم في حسم المهمة وهو ما حصل قبل ثوان معدودات على انتهاء الوقت المضاف بهدف زين العابدين سلام د94 لينجو من فخ الإقصاء ومواصلة البقاء في البطولة والتقدم لدور اهم لكن على الادارة والجهاز الفني التوقف عند واقع الفريق وتقيم الامور بعدماانعكس تعثر على لقاء امس الاول ومعها في الدوري والتراجع رابع الترتيب في البطولة الاولى كما لا يمكن التقليل من أهميتها لان ما حصل امس الأول بالفوز العسير جدا والتأثر في بطولة الكاس يعني أكثر من شيء وسط توتر العلاقة وعدم رضا الانصار خشية استمرار الوضع تزامنا مع انطلاقة مباريات المرحلة الثانية عندما يخرج الفريق لمواجهة القاسم وقبلها فشل اللاعبين في تسجيل ركلتي جزاء في اسبوع عندما ضيع المحترف جالسون فرصةادراك التعادل د71 امام الديوانية وقبله محمد جواد باهدار ركلة امام النجف في الدور التاسع عشر.

تفريط الديوانية

من جانبه فرط الديوانية بفرصة الموسم باكملة والعودة بخيبة اخرى من قلب العاصمة التي كادت ان تشهد نتيجة اخرى خارج كل التوقعات لمتذيل ترتيب الممتاز و كان على التشكيل اللعب بحذر شديد لانجاز المهمة كما يجب وتحقيق ما كان ينتظره جمهوره الذي ندب حظة مرة أخرى رغم الخسارة اتت من احد المنافسين على اللقب ويبدو أن الطلاب لم يصحو بعد والتخلص من نكسات الدوري الاخيرة قبل تجنب الإقصاء في الأنفاس الأخيرة وقد يكون الفوز ضربة حظ.

فوز البحري

وانتقل البحري للدور المقبل بفوزه بفارق الركلات الترجيحية على مضيفه الرمادي باربع ركلات لركلتين بعد انتهاء مباراتهما بالوقت الاصلي بالتعادل بهدف محققا خطوة مهمة على طريق الاستمرار في منافسات الكأس وبانتظار خوض الاختبار المقبل بثقة و التطلع لتجاوزة واعد الحدود فائزا على الحويجة بثلاثة أهداف عقوبة لعدم حضور الحويجة الذي كان ان لا يضيع فرصة اللعب في العاصمة تحت انظار وسائل لاعلام بغض النظر عن ما تسفر عنه المباراة .

مباريات الدور العشرين

حددت لجنة المسابقات السبت المقبل موعدا لانطلاق مباريات الجولة الأولى من المرحلةالثانية والعشرين من الدوري الممتاز وفيها يحاول نفط الوسط ايقاف الكهرباء والقاسم لتفريق صفوف الطلاب وينتظر دهوك مقارعة الشرطة في عقر داره وتقام الاحد خمس مباريات ويسعى الصناعة الدفع بالزوراء للوراء والديوانية لعبورالحدود ونوروز لايقاف خطوط نفط البصرة وزاخو يتوعد الكرخ.

واربيل للثأر لخسارته من كربلاء وتختتم مباريات الدور المذكور الاثنين وفيها ينتظر باهتمام النفط فريق نفط ميسان ولقاء منتظر بين النجف والجوية.