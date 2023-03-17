الكرخ ونوروز يتعادلان بالممتاز

بغداد- ساري تحسين : تعادل فريق الكرخ بكرة القدم امس مع ضيفه فريق نوروز بنتيجة بهدف لكل منهما التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي في انطلاق منافسات الجولة الواحد والعشرين للدوري الممتاز . وسجل نوروز هدفه في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول عبر رأسية المحترف النيجيري اوكيكولا توبي اوفلابي ، وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق اللاعب نهاد محمد. وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الكرخ رصيده للنقطة الـ 27 بالمركز التاسع ورفع فريق نادي نوروز رصيده للنقطة الـ 26 بالمركز الثاني عشر. ولحساب ذات الجولة جرت مباراة جماهيرية على ملعب الشعب بين فريقي الزوراء والشرطة نتيجة المباراة على الموقع الإلكتروني لجريدة( الزمان).