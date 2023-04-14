الكرخ وميسان يتأهلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق

الناصرية- باسم الركابي

تاهل بطل لقب الكاس بكرة القدم الموسم الماضي الكرخ للدور الربع النهائي لبطولة الكاس اثر تغلبه على الامانة بفارق الركلات الترجيحية 9-8 بعد تعادلهما بهدف خلال الوقت الأصلي للمباراة التي جرت في ملعب بغداد ضمن مواجهات الدور 16 للبطولة وتقدم الامانة بهدف ايلاديو يعقوب د29 فيما ادرك للتعادل للكرخ تالا د 33 قبل اللجوء للركلات الترجيحية التي حسمت اللقاء بالنتيجة المذكورة ليواصل الكرخ حملة الدفاع عن اللقب بعد التخلص من كمين الامانة بصعوبة على مستوى وقت اللعب والركلات الترجيحية التي ابتسمت لكتيبة احمد عبد الجبار التي انعكست آمالها بقوة والتقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن اللقب خيار الفريق الاول للموسم الحالي بعدما انعكس مستواة ونتائجة في الدوري والتعامل الجيد على البطولة الثانية في ظل عطاء واداء المجموعة الشبابية التي استمرت تقدم موسما واضحا ويقف امام فرصة التقدم في جدول الترتيب وقبلها العمل الجاد للحفاظ على لقب الكأس وبمقدوره تحقيق ذلك بالتركيز على المباريات اللاحقة لفرض تفوقة.

فوز ميسان

كما تاهل نفط ميسان للدور نفسه اثر فوزه على ضيفة كربلاء بهدفين لواحد وتقدم الضيوف عن طريق سجاد رعد د19 ومروابه خلال الشوط الاولى قبل أن يتمكن صاحب الارض من ادراك التعادل د 52 بهدف حسين مطر وبعد خمس دقائق نجح المحترف بنيامين اكو باضافة هدف الفوز وحسم المهمة والانتقال بالفريق للدور الاهم وسط سعادة جمهوره وكان ذلك مهما ويجعل من ميسان مو اصلة نجاحاته تحت انظار جمهوره محققا الفوز الثاني في غضون اسبوع بعدما أطاح قبلها بالطلاب بهدفين لواحد ويستمر يلعب ويقدم بتوازن في نتائج البطولتين والسير بالاتجاه المطلوب والتواصل في بطولة الكاس ويامل الانتقال إلى الدور النصف النهائي في ظل اداء وانسجام وحماس الاعبين بقيادة عدي إسماعيل الذي يدير المهمة بتعاون المجموعة بافضل طريقة حيث التواجد في المركز السابع ويمر في فترة جيدة وقبلها سيقضي فترة راحة مهمة قبل الخروج للعاصمة الخميس لمواجهة القوة الجوية للثأر من اكبر هزيمة تعرض لها في البطولة وفي العمارة باربعة اهداف نظيفة لكنه اليوم في وضع افضل واخطر وحالة انسجام عالية وبمقدوره الظهوركما يجب وتم تأجيل لقاء الحدود والشرقاط لعدم صلاحية أرضية ملعب الشعب كما اجل لقاء الجوية والشرطة لسفر الاول للسعودية لمواجهة الشباب السعودي ضمن إياب بطولة الملك سلمان للانديةالعربية بعد انتهاء لقاء البصرة بهدف .

مواعيد مباريات د24

يفتتح فريقا القاسم والصناعة مباريات الدور24 للدوري الممتاز لكرة القدم بعد غد الاثنين السابع عشر من نيسان الحالي وكلا الفريقين يسعيان الخروج من منطقة الهبوط وتبدو فرصة القاسم 21الأوفر للاقتراب اكثر ومن ثم الهروب فيما يواجه الاخر تحديات كبيرة في ظل تراجع النتائج بسرعة ما قبل الاخير13لكنه لايريد الاستسلام امام مهمة غاية في الصعوبة وفي اسوء مشاركة .

مباريات الثلاثاء

ويمني النفط ثامن عشر الترتيب تجاوز المتذيل ضيفة الديوانية لرفع اماني الاقتراب اكثر ومن ثم الهروب من منطقة الخطر التي يعاني منها منذ الدور الأول وسرعان ما دخلها قبل تلقي 12 خسارة دفعته للموقع الثامن عشر لكنةلازال يعول على عناصرة في اعتمادوتقديم دور المنقذ من أجل البقاء في مشاركة لازالت تثير مخاوف ادارة السلطان وسط تفاقم صعوبات النتائج المحبطة التي زادت من خطورة مشاركة الديوانية الغائب وبغير القادر على تجنب النتائج السلبية قبل أن يفقد دوره بتلقي19 هزيمة اتعبت الفريق في مهمة شبة مستحيلة للبقاء في ظل استمرار وتصاعد معاناة المشاركة بعد فقدان الفريق لشهية الفوز الذي تحقق مرة واحدة وهنا المشكلة بعينها وصورة اكثر من باهتة.

النجف وزاخو

ويدخل النجف لملعبه بمعنويات عالية بعد الفوز المتاخرعلى الصناعة والعودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة نتائج متدنية لكنه يربد الاستمرار بصحوته بقيادة سعد حافظ في التقدم بعد لكنه سيكون امام اختبار غير سهل امام ضيفة زاخو الساعي لمحو اثار هزيمة الغريم نوروز ما يضع الاثنين امام خوض اللقاء بحذر شديد في ظل رغبتهما في الفوز الذي بظهر الأقرب للنجف بفضل ظروف اللعب والسعي لتفادي نتائج الارض الاخيرة وما سببته من مشاكل وأزمة داخل البيت نفسه سيعمل زاخو على تعميقها باللعب بشعار يجب الفوز

وبعدما وضع كربلاء حدا لنتائج مباريات الذهاب بالفوز الاول له على نفط البصرة والسعي بقوة لدعمة عبر عاملي الارض والجمهور والتفرغ للدوري بعد الخروج من الكأس الخميس ويدرك تماما صعوبة مهمتة في ميدانه عندما يستقبل الكرخ في افضل أحواله بعد فوزين والتقدم للثامن ولربع نهائي الكاس وفي استقرار و محاولة الحفاظ على فترة التحول الاخيرة بخطف كامل النقاط التي سيقاتل صاحب الارض من أجلها.

مباريات الاربعاء

وتجري الأربعاء اربع مواجهات وفيها يخرج الشرطة للدفاع عن الصدارة والحاجة للفوز للاستمرار بها مزيدا من الوقت بفضل قوة مفارزةوالعمل ما بوسعهالادامة زخم الدوري عندما يحل ضيفا على الوسط الذي يبحث للحد من تراجع النتائج والموقع على حافة منطقة الهبوط ومتوقع ان يكون جاهزا لضرب ضربته التي ستنقله للواجهة والإسهام في إنعاش الموقف الذي تأثر كثيرا.

جمهور الزوراء

وينتظر جمهور الزوراء من لاعبي الفريق انهاء ازمة التهديف والتعامل مع الفرص برغبة لكتابة النتائج المطلوبة وبانتظار تحديد نتيجة الفوز الاول لكن نوروز اليوم بوضع مختلف ورد على الجميع بقوة وتقدم عاشرا ويقدم مباريات مثيرة والتصميم للثأر من الزوراء بعد التحول في المستوى والنتائج ويشهد فرانسو حريري ديربي الإقليم بين اربيل في افضل حال وارتقى الى مستوى المشاركة في فترة عباس عبيد المطالب بقيادة التشكيل لتخطي اهم تحدي امام دهوك لانه يوازي كل ما حققه الفريق في الفترة الاخيرة التي تراجع فيها دهوك وسيكون الطلاب في حالة توتر واضحة امام اختبار غير سهل لاستعادة توازنهم عقب خسارة نفط ميسان وقبلها الثأر للخسارة الاولى من الحدود ومؤكد سيلعب تحت ضغط جمهوره الذي يامل من احمد خضير ان يعيد تأهيل الصفوف التي تفككت مؤخرا وإعادتها للعمل المنظم فيما يريد الحدود مواصلة سلسلة نتائجة المتقدمة عبر للعب بتركيز بعدما بات اكثر انسجاماوفي مشوار طيب ومتقدم.

اخر المباريات

ويامل الجوية في تعثر الشرطة امام الوسط من اجل العودة للصدارة هدف المشاركة والتحدي الاول للفريق عندما يواجه ميسان والرغبة في تكرار اكبر فوزحققه في العمارة برباعية نظيفة فيما يسعى نفط ميسان الى قلب الطاولة و زيادة متاعب المنافس في ظل الحالة المتقدمة التي عليها اليوم كماسيلعب بمعنويات عالية بعد الفوز على الطلاب بهدفين لواحد وعلى كربلاء في الكاس فيما يحتاج الجوية تجاوز أزمة الكهرباء والصدارة في ظل مهمة البحث عن مدرب للفريق بعد إقالة قحطان جثير ويامل جمهوره ان يتجاوز مهمة لقاء الشباب السعودي غد الأحد ضمن بطولة كاس الملك سلمان الأندية العربية قد تكون نقطة التحول المنتظرة.