الكرة السعودية تجذب نجما عالميا جديدا

الرياض (أ ف ب) – نجمٌ عالميٌ جديدٌ يحطّ رحاله في المملكة العربية السعودية مع انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى نادي الاتحاد بطل الدوري بعقد لمدة ثلاث سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام “بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل”، من دون تحديد قيمة الصفقة.

وبات بنزيمة (35 عامًا)، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

كما يخوض نادي الهلال السعودي راهنًا مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أُعلن رسميًا رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف المصدر قيمة صفقة بنزيمة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد بأنها “قياسية”.

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضًا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأمل الاتحاد في أن يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية بعد 14 موسمًا رائعًا مع ريال مدريد.

غادر بنزيمة، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا) خلف رونالدو (450)، وخامس أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي (648 مشاركة)، النادي الملكي “ملكًا” بعد أن وقفت الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو وزملاؤه ومدرّبه تحية له في المباراة الأخيرة الأحد.

ومن المقرر أن يحظى بتكريم رسمي الثلاثاء في مدريد.

– من التالي؟ –

ويأتي التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق “دوري تنافسي” بدءاً من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المصدر إنّ السلطات السعودية “على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل”.

وتابع انه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، “تتضمن قائمة المفاوضات بنزيمة (35 عامًا)، الإسباني سيرخيو راموس (37)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (35)، الكرواتي لوكا مودريتش (37)، الفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (31) والإسبانيين جوردي ألبا (34) وسيرجيو بوسكيتس (34)”.

من المقرّر أن يلعب هؤلاء النجوم حال تم التعاقد معهم جميعًا لمصلحة خمسة أندية سعودية، هي الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة وأهلي جدة، حسب ما أفاد مصدران.

والدوري السعودي ليس معروفًا عالميًا، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليًا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاماً 51 بالمئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليوناً.

والشهر الماضي، رأى رونالدو (38 عامًا) أن الدوري السعودي “سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية”.

وسيواصل بنزيمة رحلته التي بدأها في ليون مع بطل السعودية المتوج مؤخرًا. يعتبر الفريق الملقب بـ”النمور” ثاني أكثر الأندية نجاحًا في البلاد، حيث فاز بلقب الدوري تسع مرات (مثل النصر) خلف الهلال (18) وبدوري أبطال آسيا مرتين.

تعتبر المباراة بين الاتحاد والهلال “كلاسيكو” في الدوري السعودي، إلى جانب دربي العاصمة بين الهلال والنصر.

مثل رونالدو في النصر، سيكون بنزيمة النجم الأبرز في تشكيلة تضم المدافع المصري أحمد حجازي والمهاجمين البرازيلي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ويشرف عليها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب توتنهام الانكليزي السابق.

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الاولى منذ عام 2009 بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده رونالدو.