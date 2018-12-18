الكراسي تكشف زيف الاقنعة ؟ – كامل كريم الدليمي

كنتُ أفكر ملياً قبل ان اكتب هذه السطور ، لأعتبارات عديدة كوني ارتبط بعلاقة طيبة مع اغلب الطيف السياسي .

وبين أن أصمت عن الحق وأصبح في خانة الشياطين

او اعلن موقفي جهاراً نهاراً دون خوف او وجل .

بالتأكيد لن اكون الا بجانب نُصرة الحق والوقوف مع المظلوم ، فلابد لي ان اكتب سطوري واكشف بعض زيف وادعاءات من يَدّعون الورع والزهد .

قبل اكثر من ستة اشهر أسدل الستار عن العملية الانتخابية التي شابها ماشابها من لغط كبير وانتهاكات اكبر وانتكاسة لايمكن ان تمر لو لا ارادة اصحاب المصالح الحزبية للحفاظ على المكتسبات مع عدم الاهتمام بأنتهاك “عذرية الديمقراطية ” من خلال مصادرة حق الناخب العراقي ، وشراء الذمم ، واستخدام المال السياسي ، وكل ذلك تم اثباته من خلال اجهزة الدولة المحترمة .

ولاضير ان تمر الانتخابات باي شكل من الاشكال خوفا على النظام السياسي القائم الذي افـــقد الناس حتى الأمل لكل مايمت للحياة بصلة .

ولا أريد ايضاً ان أتطرق الى حجم الوعود التي تم قطعها من قبل المرشحين على انفسهم التزاماً منهم بحقوق الناخبين

ولنتحدث فقط عن المناطق المحررة وعن ملفين جداً مهمين هما ملفا النازحين والمفقودين والمغيبين

وماذا فعل الفائزون من تلك المحافظات بتلك الملفات

مامصير النازحين !!!

وما مصير المغيبين !!!!

وبعد هذا الصبر الكبير من ابناء شعبنا على اكبر مأساة يتعرضون لها والتي تتلخص بشكل بسيط بعدم السماح لهم بالعودة الى منازلهم وبقائهم بشكل قسري في مخيمات ” الذل ” (( النازحين )) اضافة الى عدم معرفة مصير المختطفين والمغيبين وصولاً لفقدانهم حتى صفة الانتماء لمنازلهم ونطلب منهم اعلان انتمائهم للوطن ، متناسين ان مفهوم الوطن هو سقف آمن ورغيف خبز وكرامة .

لننتقل الى المرحلة الاخرى من مراحل التراجع في الأداء الا وهي تشكيل الحكومة

ليرتدي الجميع ثوب الوطنية والزهد والاخلاص والايثار وبنفس الوقت ثوب الكذب والرياء والتملق للوصول الى المبتغى ” كرسي الوزارة ” ((ابو الخبزة )) مثلما يقولون في اللهجة العامية

ونبدأ مرحلة صراع جديدة تكاد يومياً ان تُنهي العملية السياسية وتطيح بالسلم المجتمعي

ويستمر المتصارعين على حلبة الصراع ويستمر اصحاب الرهان من الدول صاحبة المصالح في العراق من متابعة هذا الصراع الشيق على حلبة المنافع الشخصية والحزبية الضيقة

لتتساقط امام الجماهير الاقنعة المزيفة وتنكشف الحقائق ، فلا وجود للوعود ولا وجود لمصالح الناس ولا وجود لعباءات الدين او أثر لاثواب الوطنية او الشعور بآلام عوائل الشهداء وآهات الجرحى .

لاوجود للكرامة امام كرسي السلطة وللاسف ماقيمة الكرسي بدون كرامة

صراع يرتقي الى مستوى الرذيلة عندما نرى ان المصالح الخاصة الضيقة والمحاصصة هي الصفة السائدة وتغيب مصلحة الوطن والمواطن في مشهد مآساوي لايمكن ان تراه الا في بلدنا حيث لاقيمة للمنظومة القيمية والاخلاقية امام كراسي السلطة

والسؤال لماذا هذا الصراع على كرسي السلطة ؟؟؟

هل المشكلة في كرسي السلطة ام بمن يجلس على الكرسي ؟؟

ارى ان المشكله تكمن ليس فى الكرسي كما يظن البعض،وكل من يحاول ايهامك بالوعود ان جلوسه على الكرسي يعتبر مصلحة وطنية بل سيجلب لك الجنة وانه بمجرد جلوسه على الكرسى يستطيع خدمتك، بالتأكيد علينا ان لانصدقهم ،لانه بمجرد جلوسه على الكرسى لايتذكرك من الاساس،وليس جميعهم بالطبع ولكن الاغلبيه منهم كذلك

ان الوطنية لاتكمن في الجلوس على الكرسي فأن من يرغب بخدمة المواطنين ممكن ان يخدمهم باي مكان يكون ليس من على كرسي السلطة فقط ،وحتى يشعر الفرد بموقع المسؤولية لابد ان يفكر اولا بالنزول الى الشارع ،يشعر بآلام الناس،يعرف احتياجاتهم ومطالبهم ،هذه هى المسئولية يا ساده،وليست بالتقاتل على الكراسي

أنا لا أرى اى قيمة للكراسي طالما لايشعر من يجلس عليها بموقع المسؤولية تجاه هذا الشعب

بل ارى ان الميزة الوحيدة فى الصراع على الكراسى هى سقوط الاقنعه، لترى من الصادق ومن الكاذب، من المزيف ومن الحقيقى ، من الجاد ومن المستهتر بحقوق الناس ، من لديه ضـــــمير حي ومن افتقده ، ومن يتاجر بآلام الناس واحتياجاتهم ومن يشعر بآلامهم واوجاعهم.

ومن وضع برنامجاً حكومياً واضح المعالم وسعى لتنفيذه ضمن سقف زمني محدد واعطى وعاًد للشعب في حال فشله سيستقيل وسيتحمل مسؤولية الفشل

هنا يكمن لُبْ الوطنية والاخلاص والتفاني في خدمة الشعب ومادون ذلك هو الخيانة بكل معانيها .انتبهوا ان استمر صـــــراع الكراسي فدولة العراق سيكون مصيرها الزوال والــــتلاشي لاسمـــــح الله .