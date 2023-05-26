الكتابة – مازن الحيدري

طالعت مقالة ثرية للكاتبة العراقية لطفية الدليمي على صفحتها في موقع الفيسبوك والتي اتابعها بشغف وذلك لتنوع المواضيع التي تنشرها ..

المقالة تحدثت عن الحكي والإنسان الحكاء، اي الذي يروي القصص والحكايا وينقل الأخبار للآخرين تطرقت الكاتبة فيها الى ان هناك بعض الدراسات والنظريات التي تعتبر اللغة واحدة من الغرائز الإنسانية التي طورها البشر عبر العصور للمحافظة على التواصل والتعبير عن الذات ..

ومن المهم والمفيد أن نعرف بأن مايميز الأنسان عن غيره من الكائنات الحية هي القدرة على الكتابة وبالتالي فقد نجح بنو البشر في توثيق المعارف والإنجازات الحضارية من خلال التدوين والكتابة وتناقلوها جيلا بعد جيل ونجحوا في تطوير العلوم والابتكارات مستفيدين من انجازات الأقوام التي سبقتنا ..

ليس بالضرورة ان يمتلك الجميع موهبة الكتابة باسلوب أدبي متميز لكن من المهم والضروري ان نمارس الكتابة فهي جزء مهم من احساسنا بآدميتنا ..

شكرا ست لطفية لجميل ماتكتبين مع خالص مودتي واحترامي

مع قهوة الصباح