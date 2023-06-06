الكتابة الساخرة تودّع برناردشو العرب

لندن – الزمان

نعت الأوساط الثقافية الكاتب خالد القشطيني عن 94 عاما ،المقيم في العاصمة البريطانية لندن منذ عقود و يعد الراحل عميد الكتابة العربية الساخرة، ولقب بـ(برنارد شو العرب) وهو من جيل الرواد ، عايش العهد الملكي وشهد انبثاق الجمهورية عام 1958، وهاجر بعدها إلى لندن .ولد عام 1929 في بغداد ودرس في كلية الحقوق، تخرج منها عام 1953، هارا، بينما كان يدرس الرسم في معهد الفنون الجميلة ببغداد مساءا، تخرج منه عام 1952، حاز على بعثة حكومية لدراسة الرسم والتصميم المسرحي في انكلترا، ودرس هاتين المادتين حتى عام 1957 و عاد بعدها إلى العراق للتدريس في معهد الفنون الجميلة، ثم غادر العراق عام 1959، والتحق بالإذاعة البريطانية (بي بي سي حتى عام 1964، ليتفرغ لكتابة المسرحيات والمقالات، باللغتين الانكليزية والعربية، باعتباره كاتبا مستقلا.

وكان واحدا من ابرز اعمدة صحيفة الشرق الاوسط اللندنية التي التحق بها منذ بداية صدورها في الثمانينات، كما عُرف أيضاً بمسرحياته ورواياته وقصصه القصيرة، التي أصدر بعضها باللغة الإنكليزية، منها “حكايات من بغداد القديمة – أنا وجدتي”، و”من شارع الرشيد إلى أكسفورد ستريت – حكايات للضحك والبكاء”. الا ان اول اعماله المسرحية كانت تحت ظلال البطالة” التي عُرضت في بغداد عام 1959. ومن اصدارته “نقطة عبور جسر اللنبي” والبرميل،”الحكم غيابا”، “فلسطين عبر العصور، ونحو اللاعنف.

كما نشر كتاباً عن سيرته بعنوان (زمن في العراق وإنكلترا).