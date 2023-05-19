الكاظمي والسوداني وجهان لعملة واحدة.. – وليد الشطري

نفس الطاسة ونفس الحمام..!؟

نفس الأخطاء تتكرر البطانة الفاسدة الخبيثة المنحرفة في مكتب رئيس الوزراء السابق مسيلمة الكذاب مصطفى الكاظمي وعلى رأسهم سيف الموسوي ومشرق عباس وصباح شقيق المبخوت أبن مشتت مصطفى الكاظمي فيلسوف القرن الآن في مكتب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني فيلق من أمثال الفاسد سيف الموسوي وفيلق من المستشارين من أمثال ( كيسنجر..!؟ معالي المستشار التحفة مشرق عباس)

لنا الله يا ساسة الرياء والدجل..!؟

سؤالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفق أي معايير تم أختيار مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر ..!؟؟

أتقوا الله ياساسةالزمن الأغبر عصابة الحكم الظالم الجائر الجاثم على صدورنا..

وأذا العدلُ بدعةٌ ليسَ ألا..!؟

ورياءٌ مزوقٌ وتجارة..

وأذا التافهُ البليدُ عظيمٌ ..

قد تسنمَ منصب ونالَ الصدارة ..

شرارةُ التغيير من صحوة الضمير..

خذها من الأحرار..

عواصف أستنكار..

وإننا والفجرُ في لقاء ..

عاشَ الشعب ..

عاشَ العراق.