الكاظمي في نيويورك لحضور إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

بغداد – الزمان

توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الامريكية ،للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها 77 التي تعقد في نيويورك. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ،وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمره الاسبوعي تابعته (الزمان) امس ان (الكاظمي ترأس جلسة المجلس قبل توجهه الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة)، واضاف ان (الكاظمي سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى على هامش الدورة)، عاداً (مشاركة رئيس الوزراء في هذه الدورة ،لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً، وتعزز من مكانة العراق دولياً)، واشار الى ان (الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات)، مؤكدا ان (العراق نجح في ملف العلاقات الخارجية وتمكن من تفكيك الأزمات)، ولفت الى ان (المجلس قرر إيقاف العمل بقرارات سابقة تتعلق بالمشروعات المتلكئة ،وكذلك بقرارات اتخذت في ظروف استثنائية)،

واستطرد بالقول ان (المجلس وافق على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لدعم جامعة الشطرة). كما وجّه الكاظمي خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني الوزاري سبق جلسة مجلس الوزراء ، بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (رئيس مجلس ، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى فيه بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية)، واشار الى ان (الاجتماع شهد مناقشة الوضع الأمني، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، وقد وجّه الكاظمي بتعزيز التنسيق الأمني بين مختلف المؤسسات الأمنية، للحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها)، مؤكدا ان (القائد العام للقوات المسلحة قدم الشكر والثناء للقوات الأمنية بمختلف صنوفها بمناسبة نجاح الخطة الأمنية المعدة لحماية الزيارة الأربعينية والزائرين السائرين من مختلف أنحاء العراق والدول الأخرى، وتمكنها من تأمينهم بأفضل شكل).