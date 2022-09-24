المجموعة العربية تناقش بحضور بلينكن إستقرار الشرق الأوسط

الكاظمي: العراق يتطلّع إلى دعم أممي لإعمار المدن المحرّرة وحل القضايا المائية

نيويورك – مرسي ابو طوق

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ان العراق يتطلع لدعم اممي لاعمار المناطق المحررة واصلاح البنى التحتية ،وحل القضايا المائية بين الدول المتشاطئة لتقليل خطر الجفاف الذي يضرب اهوار البلاد ويضر بسبل العيش لمئات الأسر في الارياف. والقى الكاظمي كلمة العراق امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك امس ،جاء فيها ان (العراق بلد تأريخي عميق الجذور في الذاكرة الإنسانية، وهناك التحديات الكبيرة التي تبدو صعبةً ،ولاسيما على مستوى الصراع السياسيّ الداخلي، ولكنْ هناك في المقابل روح الأمل لدى شعب العراق الذي يمتلك قدرة انتزاع الفرصة للحياة والتقدم والسلام)، واضاف (لقد استعان العراقيون ،برغم صعوبة الظروف بروح الأمل لمحاربة الإرهاب، والانتصار عليه بالنيابة عن العالم كله، وقدم الشعب تضحيات جسيمة لتحرير أراضيه من داعش)، مجددا الدعوة الى (ضرورة الاستمرار في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي والجماعات الداعمة له)، واشار الى ان (العراق يتطلع إلى تلقي المزيد من الدعم الأممي في إعادة إعمار المناطق المحررة والمتضـررة ، وكذلك المساعدات الأممية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضـرورية الطارئة لتعزيز قدراته العراق في إعادة بناء البنى التحتية المدمرة)، مؤكدا ان (وزارات الدولة ومؤسساتها واصلت جهودها لإعادة العوائل في مخيم الهول السوري إلى الأراضي المحلية، وإرجاعهم إلى مناطقهم)، وتابع ان (العراق يكرر دعواته لعدم استخدام أراضيه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، أو حماية الأمن القومي لدول أخرى بما يعرّض أمنه واستقراره للخطر،ونشدد على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، باحترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار)، ولفت الى ان (الحكومة اجرت انتخابات نزيهة وعادلة بدعم من مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وقد أشادوا بنزاهتها ومهنيتها العاليين،لكن برغم ذلك عجزت القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة، مما أدى إلى خلق انسداد سياسي)، مبينا ان (العراق يمر بظروف مناخية صعبة بسبب شح الموارد المائية، وتغيير مجاري الأنهار التي يشترك بها مع دول الجوار، وإقامة المشاريع دون الأخذ بالحسبان تأثيراتها على الحصص المائية، والاستخدام المنصف للدول المتشاطئة،فكل هذه الظروف مجتمعةً أدت بالعراق ليصبح خامس أكثر البلدان هشاشةً تجاه التغيّرات المناخية، وتسببت بجفاف معظم مناطق أهوار العراق، وتضـرّر سبل العيش لمئات الأسر الريفية فيها،حيث ندعو جميع دول المنطقة للحوار لحل القضايا المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية)،واستطرد بالقول (نؤكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب في ممارسة حقوقه المشـروعة، واحترام الوضع التأريخي لمدينة القدس ومقدساتها،كما نجدد حرصنا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وندعم إجراء المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة). في غضون ذلك ، التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكيّ لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف.وجرى خلال اللقاء (بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث السياسية في العراق، وأهمية إيجاد الحلول ضمن مبادرات تنسجم مع المرحلة المقبلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة، كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك). كما شارك حسين ، في إجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف. واستعرض الوزراء خلال الإجتماع (عددا من القضايا الرئيسة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، منها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، فضلاً عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي)، واشار بيان اطلعت عليه (الزمان) امس الى ان (المجتمعين ناقشوا العلاقات الستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول ، والبناء على نتائج قمة جدة للأمن والتنميّة المنعقدة في تموز الماضي، بهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط ومعالجة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية).