الكاظمي:اعترافات لمنتسب حكومي بقتل المتظاهرين

‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬‮«‬شخص‭ ‬اعترف‭ ‬بقتل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وبعض‭ ‬الشخصيات‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬احصائيات‭ ‬سابقة‭ ‬ان‭ ‬ستمائة‭ ‬متظاهر‭ ‬قتلوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬وان‭ ‬الرصاص‭ ‬كان‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القتلة‭ ‬وليس‭ ‬قاتلا‭ ‬واحدا‭ .‬

وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬اعتقلت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬شخصا‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬ينتمي‭ ‬لإحدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬اعترف‭ ‬بقتل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وبعض‭ ‬الشخصيات‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬الكاظمي‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والتشريعية‭ ‬والقضائية‭ ‬والأمنية‭ ‬للتعاون‭ ‬لإنهاء‭ ‬السلاح‭ ‬المنفلت‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬من‭ ‬يمتلك‭ ‬السلاح‭ ‬المنفلت‭ ‬واتخذنا‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬معالجته‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الكاظمي‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬تحاول‭ ‬‮«‬معالجة‭ ‬السلاح‭ ‬المنفلت‭ ‬بكل‭ ‬هدوء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وواقعها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬الكاظمي‭ ‬الموجود‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬‮«‬سأدعو‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬لحل‭ ‬مشكلاتنا‭ ‬ولا‭ ‬سبيل‭ ‬لدينا‭ ‬سوى‭ ‬الحوار‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬لبناء‭ ‬العراق‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬تجاه‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬التاريخية‭ ‬تجاه‭ ‬العراق‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬نجحت‭ ‬بإعادة‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬