الكاتلوك – مازن الحيدري

كلمة إنكليزية يقابلها في اللغة العربية دليل الاستخدام او طريقة التركيب ..

علاقتي مع الكاتلوك ليست وديّة وأنا لست استثناءً، حيث ان اغلب الرجال لا يحملون وداً أو تقديراً للكاتلوك !! فتجدنا نفتح الصندوق الجديد ويكون بحوزتنا درنفيس مربع أو عدل مع جلابتين ولدينا مطلق الثقة اللازمة لتركيب او تشغيل اي جهاز يدخل البيت مهما كان حجمه او نوعه وهذه الثقة والعدة هي ذاتها التي نحتاجها في حال الأثاث الجديد الذي أصبح يصل على شكل قطع تحتاج لتجميعها وليس كما في السابق حين كان يأتي من الحاج شكر النجار او محلات ومعارض الأثاث في منطقة الصالحية وغيرها .

تبدأ عملية التركيب بكلمة : سهلة ،، مع إطالة لفظ اللام بشكل واضح ،، كلشي ما ينرادلها ..

وغالبا مانحصل على زيادة في عدد البراغي والملحقات الخاصة بالتركيب مع بعض الانحراف او عدم الاستقامة هنا او هناك والعتب على المصنع بكل تأكيد!!

العراقي والكاتلوك نموذج لحالة الثقة العالية بالنفس ورفض الاعتراف بعدم المعرفة ..

سأل حجي راضي مساعده عبوسي مرةً، ما معنى زورق رزاق مقلوب ؟

فأجاب عبوسي بكل بساطة : يعني بلم رزاق مگلوب استادي ،،

وكان رد الحجي ،،، هاي اعرفها سهلة ..

تذكرت عبوسي وحجي راضي بعد ان عجزت عن إيجاد مفتاح ايصال الكهرباء من المولدة الى البيت المتنقل الصغير ليومين متتالين من البحث حتى أضطرني الامر للرجوع الى الكاتلوك وقرائته لأكتشف انه في ركن صغير كان امام عيني طوال الوقت !!

نهاركم سعيد

مع قهوة الصباح