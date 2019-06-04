الكاتب الكبير حسن العلوي ينتقد قرار الحكومة العراقية سحب عيدية الموظفين

بيروت– الزمان

انتقد الكاتب الصحفي الكبير حسن العلوي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في طلب سحب –اكرامية العيد للموظفين او ما يعرف في العراق بالعيدية . وقال العلوي الذي شغل منصب نائب في البرلمان العراقي في دورات سابقة ويقيم في بيروت الان ، انّه لا يوجد مبرر لقرار سحب العيدية حتى لو كانت الحكومة تظنه قرارا خاطئاً ، ذلك انّ الخطأ في الخير أفضل من الصواب في الشر . ودعا العلوي في رسالة صوتية انتشرت على اجهزة وتطبيقات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، الحكومة الى التراجع عن قرارها ، والاستمرار في رعاية الموظفين تكريمهم ، وعدم الاصغاء الى مجموعة من المستشارين الفاشلين ومن عديمي الخبرة .