الكاتب الكبير حسن العلوي ينتقد قرار الحكومة العراقية سحب عيدية الموظفين

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بيروت الزمان 

انتقد الكاتب الصحفي الكبير حسن العلوي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في طلب سحب اكرامية العيد للموظفين او ما يعرف في العراق بالعيدية . وقال العلوي الذي شغل منصب نائب في البرلمان العراقي في دورات سابقة  ويقيم في بيروت الان ، انّه لا يوجد مبرر لقرار سحب العيدية حتى لو كانت الحكومة تظنه قرارا خاطئاً ، ذلك انّ الخطأ في الخير أفضل من الصواب في الشر . ودعا العلوي في رسالة صوتية انتشرت على اجهزة وتطبيقات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، الحكومة الى التراجع عن قرارها ، والاستمرار في رعاية الموظفين تكريمهم ، وعدم الاصغاء الى مجموعة من المستشارين الفاشلين ومن عديمي الخبرة .

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