القيسي: حل الإزدحامات مرهون بإيقاف إستيراد السيارات

بغداد – خلود محمد

افصحت مديرية المرور العامة، عن الإجراءات الجديدة لمعالجة الإزدحامات في بغداد، واهمها تشغيل الإشارات الضوئية، وإنشاء مرائب مخصصة لتبادل البضائع خارج العاصمة. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، زياد القيسي، خلال ملتقى الرشيد الرابع في بغداد امس ان (ازمة الاختناقات المرورية لازالت مستمرة بين الحلول والتحديات)، مشيراً الى (ضرورة تقنين او ايقاف استيراد السيارات لتخفيف الزخم المروري في بغداد)، واضاف ان (تنفيذ مشاريع الجسور والطرق لفك الاختناقات المرورية لن تجدي نفعاً مع غياب تنظيم استيراد السيارات)، مؤكداً ان (ذلك سيتسبب بإستمرار مشكلة الزخم المروري الى العشرين عاماً المقبلة)، واوضح القيسي ان (هنالك مقترحاً يتضمن انشاء مرائب لتبادل البضائع خارج بغداد لمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إليها، الى جانب العمل بنظام الاشارات الضوئية وقطع الدلالة الخارجية وتخطيط الشوارع بعد تحويل صلاحية تلك الاعمال من امانة بغداد الى المديرية).

فك الإختناقات

وكانت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قد أوضحت تفاصيل مشاريع الحزمة الاولى التي اطلقها رئيس الوزراء محمد السوداني، لفك الاختناقات المرورية. وذكر المتحدث بأسم الوزارة ، نبيل الصفار، في تصريح امس ان (الشركات التي تعاقدت معها الوزارة باشرت بالتنفيذ الفعلي بخمسة مشاريع في جانبي الكرخ والرصافة)، لافتاً الى ان (هنالك 19 مشروعاً لفك الزخم المرورية، الى جانب اطلاق الحزمتين الثانية والثالثة لتنفيذ 60 مشروعاً اخراً)، مضيفاً ان (مشاريع الطرق تتضمن إنشاء بعض المجسرات، منها مجسرين على طريق القناة السريع احدهما من الداخل لشارع المهندسين والآخر في حي جميلة). واكد مدير الاعلام في امانة بغداد، محمد الربيعي، ان (مشاريع الاختناقات المرورية، جاءت تطبيقاً لمشروع سكوت ولسن، لتوسيع العاصمة، و يضم انفاقاً وطرقاً سريعة ومجسرات)، مبيناً ان (هذا المخطط ليس جديداً لكن الحكومة تتوجه الى تنفيذه بشراكة الجهات ذات العلاقة).