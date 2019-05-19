القيامة في قصائد

بغداد – الزمان

عن دار الصوت للصحافة والنشر صدر للشاعر عبدالمنعم حمندي كتاب شعر بعنوان (القيامة ) تم طبعه في (اكار) باسطنبول بتركيا.وكتب الشاعر حميد سعيد في الغلاف الاخير من (القيامة)(يواصل الشاعر عبدالمنعم حمندي مشروعه الشعري ويضيف جديده، وهو مهم حقا،الى ما كان،قد كرسه شاعرا متميزا، استطاع ان يجد لقصيدته مكانة في مملكة الشعر ومكانا لصوته في سيمفونية الشعر العربي المعاصر.

فضاء ابداعي

في قصائد (القيامة) لابد ان يتوقف المتلقي عند امرين، لهما حضور في بنية قصيدته، وكل منهما كان يمكن ان يأخذ القصيدة بعيدا عن فضائها الابداعي..الاول: موضوع القصائد التي كادت ان لا تتجاوز الحال في العراق بعد الاحتلال بكل تداعياته ومآسيه، على تعدد العناوين والقضايا، غير ان الشاعر ،غلب الجمال على الموضوع،او وضعهما في حالة تكامل لصالح جوهر الشعر. اما الامر الثاني: فهو كثافة الحضور الثقافي في النص، وهذا الحضور كان يمكن ان يحول القصيدة الى مجرد نص ثقافي لولا خبرة الشاعر التي جعلت الثقافي اغناء للجمالي، وهو الآخر لصالح جوهر الشعر).