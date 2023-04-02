القيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بلند‭ ‬إسماعيل‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ التقارب‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬يحرك‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية والاقليم‭ ‬يخطط‭ ‬للتصدير‭ ‬الزراعي‭ ‬الى‭ ‬أوربا

مليون‭ ‬و800من‭ ‬العراقيين‭ ‬يتملكون‭ ‬العقارات‭ ‬ولهم‭ ‬اقامات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬كردستان

أربيل‭ – ‬الزمان

ثمة‭ ‬مستجدات‭ ‬متسارعة‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬وضع‭ ‬عراقي‭ ‬عام‭ ‬ومتشابك‭ ‬إقليميا‭ ‬ودولياً‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ثمة‭ ‬ملفات‭ ‬داخلية‭ ‬باتت‭ ‬تحتاج‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ دمحم ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬المراقبون‭ ‬بالنوعية‭. ‬وهنا‭ ‬نستعرض‭ ‬علاقة‭ ‬الاقليم‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬وما‭ ‬ترشح‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬ايجابية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬الأخرى‭. ‬وكذلك‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬والانتخابات‭ ‬المقرر‭ ‬اجراؤها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ودور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمشاريع‭ ‬الزراعية،‭ ‬ومواقف‭ ‬الاقليم‭ ‬بشأن‭ ‬المتغيرات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬و‭ ‬الوجود‭ ‬الكثيف‭ ‬للعراقيين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬والسياحة،‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ (‬بلند‭ ‬إسماعيل‭) ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬ومسؤول‭ ‬الفرع‭ ‬الثاني‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭ ‬وفي‭ ‬الآتي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭ :‬

ما‭ ‬الذي‭ ‬تمخض‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق؟

‭- ‬منذ‭ ‬تسنم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لمنصبه،‭ ‬بدأت‭ ‬انفراجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ثمة‭ ‬فرص‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وما‭ ‬تمخض‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬هو‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬أسس‭ ‬لشراكة‭ ‬ايجابية‭ ‬مثمرة‭ ‬وواعدة،‭ ‬تمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭. ‬ومن‭ ‬أولوياتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ترسيخ‭ ‬مقومات‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬سياسة‭ ‬مستقرة‭ ‬تعزز‭ ‬روح‭ ‬الأخوة‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬تعتمد‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬الجاد‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬يفي‭ ‬بشروط‭ ‬واجباته‭ ‬مقابل‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ولاسيما‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأمني،‭ ‬وبما‭ ‬يخص‭ ‬التهديد‭ ‬الخارجي‭ ‬عبر‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬وهناك‭ ‬مشاكل‭ ‬معقدة‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬والقناعة‭ ‬بمفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬الحقيقية،‭ ‬ونرى‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬السوداني‭ ‬ثمة‭ ‬التزاماً‭ ‬ونوايا‭ ‬صادقة‭ ‬بتذليل‭ ‬المعوقات،‭ ‬وايجاد‭ ‬سبل‭ ‬لحلول‭ ‬حقيقية‭ ‬جديدة،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ايجاد‭ ‬صيغ‭ ‬وتفاهمات‭ ‬تعالج‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬لأعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الاختلاف‭ ‬لإزاحة‭ ‬مفهوم‭ (‬المتنازع‭ ‬عليها‭)‬،‭ ‬ليحل‭ ‬بدلاً‭ ‬عنه‭ ‬المتوافق‭ ‬عليها‭.‬‭ ‬والاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬ودائم‭ ‬بشأن‭ ‬حصة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬السنوية‭ ‬عبر‭ ‬صيغة‭ ‬قانونية‭ ‬عادلة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬الدستور‭. ‬

هل‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬قد‭ ‬أذاب‭ ‬جبل‭ ‬الجليد‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬وما‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬توافقوا‭ ‬عليها؟

‭- ‬فعلاً،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يقرأ‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬قد‭ ‬أذاب‭ ‬جبل‭ ‬جليد‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتكون‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬دوائر‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬محافظات‭ ‬الإقليم‭ ‬وهي‭: ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬ودهوك‭ ‬وحلبجة‭. ‬وتأسيساً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬اتفق‭ ‬الحزبان‭ ‬بشأن‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬إذ‭ ‬إننا‭ ‬اضطررنا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مع‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬البرلمان،‭ ‬ولكن‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تجرى‭ ‬الانتخابات‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬المحدد،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬أي‭ ‬حزب‭ ‬ولأي‭ ‬سبب‭ ‬كان،‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬العراقيل‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬انتخاب‭ ‬برلمان‭ ‬كوردستان‭.‬

‭ ‬عموماً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬ثمة‭ ‬تفاهمات‭ ‬بشأن‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان،‭ ‬والمفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات،‭ ‬واعتماد‭ ‬تسجيل‭ ‬النظام‭ ‬البايومتري‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬المفوضية‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬العراقية‭ ‬لتحديد‭ ‬مقاعد‭ ‬المحافظات،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬اختلاف‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬والمكونات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعلق‭ ‬بمقاعد‭ ‬كوتا‭ ‬المكونات‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬والبالغة‭ ‬خمسة‭ ‬مقاعد‭ ‬للتركمان‭ ‬وخمسة‭ ‬مقاعد‭ ‬للمسيحيين‭ ‬ومقعد‭ ‬للأرمن‭ ‬وهذه‭ ‬الإشكالية‭ ‬ستعالج‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المكونات‭ ‬سواءً‭ ‬داخل‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭.‬‭ ‬وبرأي‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬فإن‭ ‬المكونات‭ ‬هم‭ ‬مواطنون‭ ‬أصيلون‭ ‬في‭ ‬كوردستان،‭ ‬ويحق‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يقرروا‭ ‬مصيرهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬حقنا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬سياسية‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬بدلاً‭ ‬عنهم،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مسؤولية‭ ‬تاريخية‭ ‬تجبر‭ ‬الحزبين‭ ‬على‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولياتهم‭ ‬لإدارة‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬فكلما‭ ‬تقارب‭ ‬الحزبان‭ ‬عبر‭ ‬الحوار،‭ ‬تذللت‭ ‬المصاعب‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الإقليم،‭ ‬ودارت‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬والتنمية‭ ‬فيه،‭ ‬وحالياً‭ ‬نستطيع‭ ‬القول‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الايجابية‭ ‬بشأن‭ ‬تقارب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭.‬

‭ ‬هل‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بشأن‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭ ‬يعيق‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان؟

‭- ‬جاء‭ ‬رد‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لصالح‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بشأن‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬يعيق‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭..‬

وأن‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاتحادي،‭ ‬ولاسيما‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬جرى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬الدستور‭. ‬وأن‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬مواقفها‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬الإقليم‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬الدستور،‭ ‬ولا‭ ‬تنازل‭ ‬أو‭ ‬تفريط‭ ‬بحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الكردستاني‭. ‬وهناك‭ ‬حوارات‭ ‬وتفاهمات‭ ‬وتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬قانونية‭ ‬ودستورية‭ ‬حاسمة‭ ‬ونهائية‭ ‬تنهي‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬وبغداد‭ ‬بشأن‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭.‬

ما‭ ‬الآفاق‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصناعي‭ ‬والزراعي‭ ‬والسياحي؟

‭- ‬سعت‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قوي‭ ‬متماسك‭ ‬ومتعدد‭ ‬المصادر،‭ ‬ولكن‭ ‬بهذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬ثمة‭ ‬تحديات‭ ‬ومعوقات‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬تنامي‭ ‬متسارع‭ ‬في‭ ‬جانب،‭ ‬ونسبي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬آخر،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬دائماً‭ ‬تحسن‭ ‬وارتقاء‭ ‬نحو‭ ‬الأحسن‭. ‬في‭ ‬البدء‭ ‬كان‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬مثل‭ ‬بناء‭ ‬المولات‭ ‬وغيرها،‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬توضع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواضحة‭ ‬المعالم‭ ‬والمدروسة‭ ‬بدقة،‭ ‬ومما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إن‭ ‬الإقليم‭ ‬يوفر‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬المستثمر‭ ‬مدعومة‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬السياسي،‭ ‬ووفرة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعة‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭. ‬فهناك‭ ‬مشاريع‭ ‬لبناء‭ ‬معامل‭ ‬للإسمنت‭ ‬والطابوق،‭ ‬وافتتاح‭ ‬معمل‭ ‬لإنتاج‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬يلبي‭ ‬حاجة‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬عند‭ ‬اكتماله،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬انشاء‭ ‬مصانع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬تصدر‭ ‬منتجاتها‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭. ‬وهناك‭ ‬خطط‭ ‬لإنشاء‭ ‬صناعات‭ ‬للسيارات‭ ‬تخطط‭ ‬لها‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الزراعة‭ ‬تعمل‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬بنشاط‭ ‬وحماس‭ ‬على‭ ‬تسويق‭ ‬منتجات‭ ‬الإقليم‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬محاصيل‭ ‬الإقليم‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬رواجاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬هي‭: ‬الرمان‭ ‬والتمر‭ ‬والعنب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العسل‭. ‬ووتيرة‭ ‬التطور‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬لكون‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬جدياً‭ ‬به،‭ ‬فهو‭ ‬يشكل‭ ‬دعامة‭ ‬حقيقية‭ ‬لاقتصاد‭ ‬الإقليم‭ ‬إضافة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياحي‭ ‬يعد‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مورداً‭ ‬اقتصاديا‭ ‬مهماً‭ ‬للإقليم،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬الكثير

من‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ولاسيما‭ ‬الخدمة‭ ‬الفندقية‭ ‬وتطوير‭ ‬المصايف‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بها‭ ‬لأن‭ ‬تنافس‭ ‬أهم‭ ‬المناطق‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهناك‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬لجذب‭ ‬السائح‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إن‭ ‬توفرت‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭. ‬فالبيئة‭ ‬السياحية‭ ‬متوفرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني،‭ ‬والجمال‭ ‬الأخاذ‭ ‬للطبيعة‭ ‬إضافة‭ ‬لأهمية‭ ‬المواقع‭ ‬الاثرية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تكتظ‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬والأعياد‭ ‬بالسواح‭ ‬الذين‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬الأعم‭ ‬هم‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬العراق‭ ‬المختلفة‭. ‬

كيف‭ ‬تقرؤون‭ ‬واقع‭ ‬العائلات‭ ‬العربية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقي؟

‭- ‬تتمتع‭ ‬العائلات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬بامتيازات‭ ‬المواطن‭ ‬العراقي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬تمليها‭ ‬الالتزامات‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬الأمنية‭. ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬فالعربي‭ ‬العراقي‭ ‬له‭ ‬السماح‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأراضي‭ ‬والوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬باسمه،‭ ‬لذلك‭ ‬زاد‭ ‬اقبالهم‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬العقارات،‭ ‬وتزايدت‭ ‬أعدادهم‭ ‬حتى‭ ‬بلغوا‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬و800‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬كذلك‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتسجيل‭ ‬المركبات‭ ‬والإقامة‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬منطقة‭ ‬يشاؤون‭ ‬داخل‭ ‬الإقليم‭… ‬وهذه‭ ‬الأعداد‭ ‬المتزايدة‭ ‬فرضت‭ ‬واقعاً‭ ‬جديداً‭ ‬للاندماج‭ ‬ومن‭ ‬تمظهراته‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أئمة‭ ‬الجوامع‭ ‬بدأوا‭ ‬يلقون‭ ‬خطبهم‭ ‬على‭ ‬قسمين‭ ‬خطبة‭ ‬باللغة‭ ‬الكردية‭ ‬وأخرى‭ ‬بالعربية‭.‬‭ ‬كما‭ ‬يفضل‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬تعيين‭ ‬من‭ ‬يجيدون‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الإقليم‭ ‬يشكل‭ ‬ملاذاً‭ ‬آمناً‭ ‬لهم،‭ ‬ويشعرون‭ ‬بالمودة‭ ‬والاحترام‭ ‬والألفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شجعهم‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬

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هل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الإقليم‭ ‬ضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬ورفد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالعناصر‭ ‬الشبابية؟

‭- ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬هيئة‭ ‬إحصاء‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬سكان‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬البيانات‭ ‬والاحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬28‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و28عاماً‭. ‬لذلك،‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الـ‮١٤‬‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكوردستاني،‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬الشباب‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيس‭ ‬والمحوري،‭ ‬فوضعوا‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬و‭ ‬سبل‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬وجميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬هؤلاء‭ ‬بتمثيل‭ ‬عادل‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬ويرى‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬الانتخاب‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مشاركة‭ ‬فعالة‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وحصة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الإقليم‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬نسبتهم‭ ‬لعدد‭ ‬السكان،‭ ‬وإلا‭ ‬سيكون‭ ‬ثمة‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬مقومات‭ ‬الديمقراطية‭. ‬إذ‭ ‬إنهم‭ ‬الأجدر‭ ‬بتغيير‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭. ‬ويرى‭ ‬حزبنا‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬ضرورياً،‭ ‬ليأخذوا‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬والحداثة،‭ ‬لأنهم‭ ‬أكثر‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المتغير‭ ‬السياسي‭ ‬والثقافي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الثورة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬ووسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬تمظهرات‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستمع‭ ‬بجدية‭ ‬لرؤاهم‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مشاريعنا‭ ‬وقراراتنا‭ ‬السياسية‭. ‬إن‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للشباب‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬والتغيير‭. ‬وترشيحهم‭ ‬لبرلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬لهو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية،‭ ‬وفعال‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬بوصلة‭ ‬البناء‭ ‬بالاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬وتكريس‭ ‬الديمقراطية‭..‬